Първа тренировка за Марица Милево (програмата за контролите)

Тази вечер в 19:00 часа, Марица (Милево) ще започне подготовката си за предстоящия сезон на Югоизточната Трета лига. 18 футболисти ще изведе старши треньора Иван Кочев за първа тренировка. Целият процес ще протича на местната база. В хода му, ще играят приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

11 юли: Марица (Милево) – ФК Димитровград (Димитровград)

15 юли: Марица (Милево) – Берое (Стара Загора)

22 юли: Марица (Милево) – Ботев II (Пловдив)

25 юли: Марица (Милево) – Левски (Карлово)

31 юли: Марица (Милево) – Локомотив II (Пловдив)

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