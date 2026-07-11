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  3. Марица (Милево) удари ФК Димитровград в контрола с десет гола

Марица (Милево) удари ФК Димитровград в контрола с десет гола

  • 11 юли 2026 | 12:56
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Марица (Милево) удари ФК Димитровград в контрола с десет гола

Марица (Милево) надигра у дома едноименния тим на Димитровград със 7:3 в приятелска среща. Съперниците дадоха шанс за изява на всичките си налични футболисти. Диян Чойнев даде преднина на домакините, но Христо Крайчев възстанови равенството. Константин Петров направи 2:1 преди почивката. След нея, Ангел Здравчев реализира третото попадение. Филип Сантов върна интригата – 3:2. После за Марица точни бяха Атанас Недев, Емре Даудов, Антон Маргаритов от дузпа и пак Ангел Здравчев. Борис Тодев вкара третия гол за гостите.

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