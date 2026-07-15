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МОНДИАЛ 2026, АНГЛИЯ - АРЖЕНТИНА
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  2. Берое
  3. Берое допусна обрат срещу Марица (Милево)

Берое допусна обрат срещу Марица (Милево)

  • 15 юли 2026 | 20:50
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Берое допусна обрат срещу Марица (Милево)

Берое загуби с 1:2 от Марица (Милево) в контролна среща, играна в Стара Загора. Резултатът бе открит от новото попълнение на заралии Айкут Рамадан в 52-рата минута, а гостите изравниха четвърт час преди края на мача чрез Мартин Здравчев. Победното попадение падна в 85-ата минута, когато Христо Димитров се разписа след удар с глава.

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На 18 юли "зелените" ще изиграят последната си проверка преди началото на сезона във Втора лига. Съперник в нея е отборът на Загорец (Нова Загора).

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