Берое допусна обрат срещу Марица (Милево)

Берое загуби с 1:2 от Марица (Милево) в контролна среща, играна в Стара Загора. Резултатът бе открит от новото попълнение на заралии Айкут Рамадан в 52-рата минута, а гостите изравниха четвърт час преди края на мача чрез Мартин Здравчев. Победното попадение падна в 85-ата минута, когато Христо Димитров се разписа след удар с глава.

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На 18 юли "зелените" ще изиграят последната си проверка преди началото на сезона във Втора лига. Съперник в нея е отборът на Загорец (Нова Загора).

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