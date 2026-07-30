ЦСКА 1948 се извини на медиите

От ЦСКА 1948 се извиниха на медиите, които в продължение на един час след двубоя със Спартак (Търнава) чакаха треньорите на двата отбора. В крайна сметка пресконференция нямаше, тъй като наставниците и техните футболисти си бяха тръгнали от стадион "Васил Левски".

Така не се работи грамотно! ЦСКА 1948 се изложи здраво след успешния реванш в Европа

Ето какво пишат от клуба:

"Уважаеми представители на медиите,

Бихме искали да поднесем своите искрени извинения за липсата на следмачова пресконференция след реванша срещу Спартак (Търнава). Осъзнаваме, че много от вас изчакаха продължително време, без да получат възможност да разговарят с треньора на отбора. Съжаляваме за създалата се ситуация и за причиненото неудобство.

Благодарим ви за проявеното търпение, разбирането и професионализма. Ще направим необходимото подобни ситуации да не се повтарят".

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