Така не се работи грамотно! ЦСКА 1948 се изложи здраво след успешния реванш в Европа

ЦСКА 1948 елиминира Спартак (Търнава) във втория квалификационен кръг на Лига на конференциите, но показа голяма аматьорщина след края на реванша в София.

Наставникът на “червените” Александър Александров трябваше да се яви на задължителната пресконференция след края на двубоя, но не го направи. Журналистите в залата изчакаха около час някой от ЦСКА 1948 да благоволи да влезе в предварително подготвената за това зала, но се оказа, че треньорът и футболистите са си тръгнали.

Същото неуважително поведение демонстрира делегацията на Спартак (Търнава). Треньорът на загубилите словаци не пожела да застане пред българските медии, доказвайки, че клубът му не е готов нито футболно, нито организационно да играе в Европа.

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