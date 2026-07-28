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Контузия изиграла основна роля за класирането на ЦСКА 1948 , героят на "червените" издаде информация от кухнята

  • 28 юли 2026 | 23:42
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Вратарят на ЦСКА 1948 Петър Маринов, който се превърна в герой за своите, спасявайки една от битите му четири дузпи срещу Спартак (Търнава), което бе достатъчно "червените" да продължат напред, издаде любопитна информация от кухнята на клуба. Той сподели, че при 11-метровите удари на вратата е трябвало да застане Шейтанов, но контузията на Медина в продълженията е попречила на това. Маринов призна, че съотборникът му е много по-добър при дузпите, но в крайна сметка съдбата е решила той да е под рамката и в крайна сметка да помогне за елиминирането на словаците.

ЦСКА 1948 успя в Европа! Драма с дузпи изпрати "червените" в третия кръг на ЛК
ЦСКА 1948 успя в Европа! Драма с дузпи изпрати "червените" в третия кръг на ЛК

“Затова съм на вратата, да помагам на отбора. Дузпите са малко късмет, но хванах четирите ъгъла. Важното е, че продължаваме.

Първото полувреме тази ситуация късно я видях, имаше много хора пред мен, за щастие я спасих. Не направихме добър мач като в Търнава, но продължаваме.

Нямахме толкова положения, но продължаваме и мислим за следващия кръг и мача с Арда в efbet Лига.

Не съм дузпаджия. Трябваше Шейтанов да влезе, защото е много по-добър дузпаджия от мен, но Медина се контузи и нямахме право на повече смени.

Панатинайкос е по-добър отбор, победиха първия мач като гост и мисля, че ще играем с тях в следващия кръг. Много стойностен отбор", каза щастливият вратар.

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Снимки: Борислав Трошев

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