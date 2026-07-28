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Атанас Илиев: Чувството е прекрасно

  • 28 юли 2026 | 23:53
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Атанас Илиев бе човекът, показал желязна психика от отбора на ЦСКА 1948, след като изпълни решаващата пета дузпа за "червените" при победата им над Спартак (Търнава) в срещата от втория предварителен кръг на Лигата на конференциите. Също така той сподели, че се надява в следващия кръг от надпреварата със съотборниците му да срещнат гръцкия гранд Панатинайкос, на чийто стадион в Атина ще има повече от добра атмосфера.

"Чувството е прекрасно, много се радвам, че успяхме да победим. Два мача не си отбелязахме, изпуснахме доста ситуации. Късметът при дузпите беше за нас, радвам се, че отбелязах последната - решаващата.

Вчера след тренировка бихме по няколко дузпи. Аз вчера на тренировката изпуснах, но бях сигурен, че ще я вкарам днес. Сами видяхте за какво става въпрос“, каза Илиев за изпълнението на дузпата.

Аз съм играл много мачове, в които съм бил последна дузпа. Не беше нещо ново. При мен нямаше напрежение, бях сигурен, че ще бия със сила в средата и няма как да спаси.

Ще се радвам да е Панатинайкос, всички знаят какъв хубав стадион имат, ще се получи битка, ще има много зрители", каза Илиев.

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