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Александров: Поздравявам отбора за мъжката игра

  • 28 юли 2026 | 23:31
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ЦСКА 1948 се класира за третия предварителен кръг на Лигата на конференциите след драма с дузпи срещу Спартак (Търнава). Старши треньорът на победителите Александър Александров определено бе доволен от успеха, като заяви, че в следващия кръг за него не е важно кой ще срещне и ще подготви максимално своите играчи независимо името на съперника. Също така наставника на "червените" специално похвали и вратаря Петър Маринов, който бе един от хората с основна заслуга за прогреса на вицешампионите ни.

"Имаше много напрежение, но издържахме целият отор. Поздравявам футболистите за мъжката игра и концентрацията на дузпите. Бяхме малко изнервени. На моменти не ни се получаваше играта. Важното е, че продължихме. Това ще даде самочувствие в следващия кръг да изглеждаме по-добре.

Напрежението в това, че изиграхме силен мач в Търнава. Мислехме се за фаворити вътрешно. Явно са усетили и играчите, че сме фаворити. Искаха много рано да се реши. Аз им казах, че ще е дълъг, и трудно ще се реши в първите минути. Имахме технически грешки, които по-малко ги правим. Нормално е да има напрежение. Този отбор играе за първи път в такъв мач, отпреди една година събрани. Надявам се да изглеждаме по-добре

Пепи изигра два страхотни мача, поздравявам го, не се съмняваме в неговите качества, той е добър отбор

Няма значение за нас - който и да се падне ще е сериозен съперник и това е важно за нас", каза Александров.

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