ТВ зрителите на Формула 1 отново растат в световен мащаб

Формула 1 продължава своето стремглаво разрастване през 2026, като един ключов показател достигна най-високата си точка от 2020 насам - бройката на тв зрителите в световен мащаб

Глобалната телевизионна аудитория на Формула 1 продължава възходящата си траектория, като Бразилия се очертава като изключителен пазар, след като невероятните 18 милиона зрители са гледали Гран При на Великобритания по тв Глобо и СпортТВ3 по-рано този месец.

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Тази цифра представлява най-високата аудитория за което и да е състезание от Формула 1 на отделен пазар в световен мащаб от 2020 насам и най-голямата гледаемост на Гран При на Великобритания в Бразилия за последните осем години.

Бумът на бразилската аудитория се наблюдава през целия сезон. Общата телевизионна аудитория е нараснала значително в сравнение с предходната година, като някои състезателни уикенди отчитат до пет пъти по-голяма гледаемост в сравнение с 2025 г.

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Завръщането на Формула 1 в ефирната мрежа на Глобо след пет сезона в по-малката мрежа Банд се оказа трансформиращо, връщайки спорта при най-гледания телевизионен канал в страната.

71-милионната фенска маса на Формула 1 в Бразилия, най-голямата за която и да е глобална спортна лига в страната, вече има и местен пилот, когото да подкрепя в лицето на Габриел Бортолето.

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21-годишният пилот на Ауди, първият бразилец, който кара с пълен сезон след оттеглянето на Фелипе Маса, помогна за възраждането на националния ентусиазъм.

До средата на сезона кумулативният обхват на Формула 1 по Глобо вече надхвърли общата гледаемост, която Банд постигна през цялата кампания на 2025 г.

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Въпреки че структурната промяна към „Глобо“ обяснява голяма част от експлозията на аудиторията в Бразилия, присъствието на Бортолето не може да бъде подценявано.

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Бразилия не е единственият пример. В Италия телевизионната аудитория е нараснала с 27% до Гран При на Великобритания в сравнение с 2025, подкрепена от представянето на Ферари и изкачването на Андреа Кими Антонели до върха в шампионата при пилотите.

Гран При на Япония донесе най-високата аудитория в Италия от 2017 насам, докато Гран При на Белгия регистрира най-добрата си гледаемост в Италия от 2019 г.

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В Китай телевизионната аудитория за уикенда на Гран При на Китай се е увеличила повече от два пъти в сравнение с предходната година, като засиленото отразяване и нарастващата фенска база поддържат силни резултати през целия календар.

Гран При на Монако, което винаги е перлата в короната на спорта, достигна близо 80 милиона зрители в световен мащаб, което е двуцифрен ръст в сравнение с 2025 г.

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Снимки: Gettyimages