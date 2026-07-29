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В Унгария Ландо Норис се изравни с легендарния Джеки Стюарт

  • 29 юли 2026 | 17:14
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Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис успя да се изравни с една от легендите на спорта сър Джеки Стюарт с победата си в квалификацията за Гран При на Унгария в събота.

Пилотът на Макларън измъкна полпозишъна с аванс от 0,012 секунди пред Люис Хамилтън и това се оказа 17-ата спечелена от него квалификация във Формула 1. Точно толкова първи места в квалификациите има и легендарният шотландец.

Ландо Норис продължава да върви плътно по стъпките на Люис Хамилтън
Ландо Норис продължава да върви плътно по стъпките на Люис Хамилтън

Сър Джеки обаче има и три световни титли, както и 27 победи от 99 старта. Норис все още има една титла, 162 старта и 12 победи.

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Снимки: Gettyimages

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