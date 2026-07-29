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  3. Нгапет отново се заяде с Лагумджия след загубата на Турция: Вината е моя!

Нгапет отново се заяде с Лагумджия след загубата на Турция: Вината е моя!

  • 29 юли 2026 | 16:54
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След поражението на Турция с 0:3 гейма от Словения на четвъртфиналите в Лигата на нациите по волейбол, Ървин Нгапет отново използва социалните мрежи, за да се заяде с Адис Лагумджия.

Балканско шоу в Лигата на нациите: Словения изтръгна успеха срещу Турция след голяма драма
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Френският посрещач публикува „стори“ в своя профил в Инстаграм, припомняйки скорошни изявления на босненския диагонал с турски паспорт.

Нгапет отвърна на Лагумджия: Не си играчът, за когото се мислиш! Първо се опитай да се качиш на подиума във VNL
Нгапет отвърна на Лагумджия: Не си играчът, за когото се мислиш! Първо се опитай да се качиш на подиума във VNL

В интервю Лагумджия беше разкритикувал Нгапет и Джизга за тяхното отношение по време на сезона във Фенербахче. Към екранната снимка на изказването Нгапет добави с явна ирония: „Моя е вината, @адислагумджия“, придружавайки съобщението с няколко смеещи се емотикони.

Лагумджия разкритикува Джизга и Нгапет: Те ни дърпаха надолу, беше катастрофа!
Лагумджия разкритикува Джизга и Нгапет: Те ни дърпаха надолу, беше катастрофа!

Това е саркастична препратка към загубата, която Турция претърпя от Словения, и нов епизод от задочната война между двамата бивши съотборници. Конфликтът започна след обвиненията, отправени от Лагумджия към някои играчи на Фенербахче в края на сезона.

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