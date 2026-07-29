Нгапет отново се заяде с Лагумджия след загубата на Турция: Вината е моя!

След поражението на Турция с 0:3 гейма от Словения на четвъртфиналите в Лигата на нациите по волейбол, Ървин Нгапет отново използва социалните мрежи, за да се заяде с Адис Лагумджия.

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Френският посрещач публикува „стори“ в своя профил в Инстаграм, припомняйки скорошни изявления на босненския диагонал с турски паспорт.

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В интервю Лагумджия беше разкритикувал Нгапет и Джизга за тяхното отношение по време на сезона във Фенербахче. Към екранната снимка на изказването Нгапет добави с явна ирония: „Моя е вината, @адислагумджия“, придружавайки съобщението с няколко смеещи се емотикони.

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Това е саркастична препратка към загубата, която Турция претърпя от Словения, и нов епизод от задочната война между двамата бивши съотборници. Конфликтът започна след обвиненията, отправени от Лагумджия към някои играчи на Фенербахче в края на сезона.

VNL: Ngapeth punzecchia (ancora) Lagumdzija dopo il ko della Turchia: "Colpa mia"



Dopo la sconfitta della Turchia contro la Slovenia nei quarti di finale di VNL, Earvin Ngapeth ha risposto sui social ad Adis Lagumdzija con una storia Instagram ironica#pallavolo #volley #sport… pic.twitter.com/KSaAQwq20u — Volleyball.it, online since 2000 (@Volleyball_it) July 29, 2026

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