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1/4-финал №1 в Лигата на нациите: Словения 2:0 Турция! Следете мача ТУК!

  • 29 юли 2026 | 11:18
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Волейболистите на Словения излизат срещу Турция в първата 1/4-финална среща от Лигата на нациите в Нинбо (Китай).

Турция поведе с 8:6, след като Ник Муянович сгреши началния удар за Словения. Стак Ана Сашо Сталекар през центъра и Словения поведе с 3 точки при 16:13. Атака на Азис Лагумджия намали разликата само на 1 точка при 16:17. Ефе Байрам би сервис със 123,2 км/час, но топката излезе в аут и възпитаниците на Фабио Соли поведоха с 20:18. Успешна атака на Мирза Лагумджия и равенство при 20:20. Атака на Ник Муянович и Словения спечели първата част с 25:21.

Блокада на Бедърхан Бюлбюл и Турция поведе в началото на втората част с 5:4. Атака на Ник Муянович и равенство при 5:5. Блокада на Ахмет Тюмер и Турция дръпна с 2 точки при 8:6. Ефе Байрам сгреши начален удар и равенство при 9:9. Равенството се запази при 12:12. Атака на Рок Можич и Словения излезе напред при 13:12. Грешен сервис на Ахмет Тюмер и 19:17 за Словения. Атака на Рок Можич и геймбол за Словения при 24:23. Клемен Шен сгреши началния удар и равенство при 24:24. Блокада на Ефе Байрам и равенството се запази при 30:30. Атака на Ахмет Тюмер в центъра и 31:31. Атака в центъра на Ян Кожамерник и 33:32. Турция спаси геймбол №10 след атака в центъра на Бедърхан Бюлбюл - 33:33. Мощна атака в центъра на Сашо Сталекар - 34:33. При много спорна ситуация и видеочалъндж първият съдия Синиша Овука обяви край на втората част при 35:33. Турските волейболисти продължиха да оспорват ситуацията. Наставникът Слободан Ковач също претендираше за грешно отсъждане.

“Няма как да нямаме претенции към съдиите за отигравания на Рок Можич и Тине Урнаут. Трябва да продължим да бъдем още по-концентрирани. Имаме сили, да спечелим този двубой”, заяви наставникът на Турция Слободан Ковач след края на втората част.

Словения успя да поведе с 6:4 в началото на третата част. Двойна блокада спря атака на Ефе Байрам и 7:5 за Словения. Отлична комбинация в центъра Урош Плониншич - Ян кожамерник и 8:6.

СЛОВЕНИЯ - ТУРЦИЯ 2:0 (25:21, 35:33, 21:20)
СЛОВЕНИЯ: Урош Планиншич, Ник Муянович, Рок Можич, Тине Урнаут, Ян Кожамерник, Сашо Сталекар - Грега Окраглич-либеро
Старши треньор: ФАБИО СОЛИ
ТУРЦИЯ: Мурат Йенипазар, Адис Лагумджия, Мирза Лагумджия, Ефе Байрам, Бедърхан Бюлбюл, Ахмет Тюмер - Беркай Байрактар-либеро (Каан Гюрбюз)
Старши треньор: СЛОБОДАН КОВАЧ.

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