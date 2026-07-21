Нгапет отвърна на Лагумджия: Не си играчът, за когото се мислиш! Първо се опитай да се качиш на подиума във VNL

Думите на Адис Лагумджия, изречени преди няколко дни в интервю за сръбския портал Meridian Sport, не останаха без отговор.
Лагумджия разкритикува Джизга и Нгапет: Те ни дърпаха надолу, беше катастрофа!
Френският шампион публикува остър отговор на родения в Босна турски нападател в история в профила си в Instagram.
„Спечели две големи титли в кариерата си, едната от които с мен. Благодарение на този сезон Лубе те привлече.“
И отборът ти вече не можеше да те търпи, беше толкова арогантен и самодоволен. (Няма да споменавам имена, за да не засрамя никого.) Но един от най-добрите разпределители в света го каза самият той.
Не си играчът, за когото се мислиш. Не играем в една и съща лига, хлапе.
И когато се видим, знаеш много добре, че ти ще си този, който ще дойде и ще ми се извини.
Междувременно, поне се опитай да се качиш на подиума на VNL. Това вече би било подвиг за теб... и страхотно представяне.“