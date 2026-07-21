Нгапет отвърна на Лагумджия: Не си играчът, за когото се мислиш! Първо се опитай да се качиш на подиума във VNL

Думите на Адис Лагумджия, изречени преди няколко дни в интервю за сръбския портал Meridian Sport, не останаха без отговор.

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Френският шампион публикува остър отговор на родения в Босна турски нападател в история в профила си в Instagram.

„Спечели две големи титли в кариерата си, едната от които с мен. Благодарение на този сезон Лубе те привлече.“

И отборът ти вече не можеше да те търпи, беше толкова арогантен и самодоволен. (Няма да споменавам имена, за да не засрамя никого.) Но един от най-добрите разпределители в света го каза самият той.

Не си играчът, за когото се мислиш. Не играем в една и съща лига, хлапе.

И когато се видим, знаеш много добре, че ти ще си този, който ще дойде и ще ми се извини.

🇫🇷Earvin Ngapeth, 🇹🇷Adis Lagumdzjia'nın sözlerine İnstagram hikayesi ile yanıt verdi:



"Kariyerinde, biri benimle olmak üzere iki büyük kupa kazandın. Lube'nin sonrasında seni transfer etmesi de o sezon sayesindeydi.



O kadar kötü ve kibirliydin ki kendi takımın bile sana artık… https://t.co/Cg90x78byJ pic.twitter.com/5RAKkDnI6j — Vsever 2.0 🏐 (@Temmzvolley) July 21, 2026



Междувременно, поне се опитай да се качиш на подиума на VNL. Това вече би било подвиг за теб... и страхотно представяне.“

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N’Gapeth replica a Lagumdzija: “Non sei il giocatore che credi di essere. Prova prima a salire sul podio della VNL”



Alle parole di Adis Lagumdzija, rilasciate nei giorni scorsi in un’intervista al portale serbo Meridian Sport, non si è fatta attendere la replica, pungente ma… pic.twitter.com/XA1tYGbrqV — Volleyball.it, online since 2000 (@Volleyball_it) July 21, 2026

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