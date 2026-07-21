Лагумджия разкритикува Джизга и Нгапет: Те ни дърпаха надолу, беше катастрофа!

Лидерът на турския национален отбор Адис Лагумджия отправи остри критики към бившите си съотборници във Фенербахче Фабиан Джизга и Ървин Нгапет.

През миналия сезон истанбулският гранд, въпреки звездния си състав, завърши на пето място в турското първенство и не спечели нито един трофей.

След края на сезона полският разпределител Джизга даде интервю за TVP Sport, в което се изказа негативно за манталитета на турските волейболисти.

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„Смятам, че турските играчи се нуждаят от различен поглед върху волейбола. Те притежават необходимата квалификация, отлични възможности, но въпреки това не правят всичко възможно, за да напреднат. Липсва им желание да учат, да работят, да се състезават. При турците всичко е забавно, приятно и радостно, защото имат добри пари и затова няма за какво да се тревожат. Всичко ще се нареди по-късно, без никакви усилия“, заяви Джизга.

❗️ Adis Lagumdzija, atakujący tureckiej reprezentacji, kilka dni temu podsumował w paru zdaniach poprzedni sezon w barwach Fenerbahçe Stambuł i zaczepił w nich, https://t.co/vieWlww254 Earvina Ngapetha oraz Fabiana Drzyzgę, były kolegów z zespołu.



Dwukrotny mistrz olimpijski… pic.twitter.com/FiCN6z795n — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) July 21, 2026

Сега Лагумджия изрази своето мнение по въпроса.

„Не обичам да говоря лошо за другите. Но когато другите се изказват лошо, понякога се налага да отговориш. Онзи поляк и онзи французин... Беше катастрофа. Те ни дърпаха надолу през целия сезон. А накрая умишлено направиха няколко изявления, които не отразяваха нашите усилия и всичко, което направихме. Просто за да си спасят кожата. Опитвахме се да направим нещо, но се случваха твърде много неща. Всичко се свеждаше до това дали даден човек ще дойде на тренировка, или дали ще иска да тренира, и тогава е много трудно да запазиш мотивация“, каза той в интервю за meridansport.rs.

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Очевидно е, че Адис говори за Джизга и Ървин Нгапет. В края на март турският клуб прекрати договора с французина след скандал, при който той е пушил пред залата. Джизга напусна истанбулския клуб след края на сезона. На тяхно място Фенербахче привлече бразилския разпределител Фернандо Качопа и американския посрещач Матю Андерсън.

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