Тадей Погачар е "Еди Меркс на нашето време"

Шампионът в колоездачната Обиколка на Франция от 1997 година Ян Улрих засипа с хвалби словенеца Тадей Погачар, наричайки го "Еди Меркс на нашето време, най-добрият от най-добрите".

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Бившият германски колоездач направи коментарите по време на интервю за телевизии Ntv/RTL и Sky TV, добавяйки, че "стига той да участва в "Тур дьо Франс" и да иска да го спечели, ще бъде трудно за останалите да стигнат до победа".

Погачар триумфира в неделя в Париж и се изравни с белгийската легенда Меркс, испанеца Мигел Индурайн и французите Жак Анкетил и Бернар Ино за най-много титли от Обиколката, като всеки от тях е с по пет.

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"Той все още е гладен. Той никога не е правил грешки и никога не се разболява", каза още Ян Улрих, цитиран от ДПА.

Според германеца трите оставащи цели пред Тадей Погачар в кариерата му са да спечели олимпийско злато, Обиколката на Испания, за да завърши колекцията си от титли от трите Гранд тура (Франция, Испания и Италия), както и пробега Париж-Рубе, за да е спечелил всеки от петте "Монумента". Наскоро се появиха спекулации, че словенецът ще се състезава във Вуелтата през тази година, която започва в края на август от Монако.

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Улрих е единственият германец, който е печелил "Тур дьо Франс". Кариерата му приключи през 2006 година, когато беше отстранен от надпреварата заради връзки с испанския доктор Еуфемиано Фуентес, който е главният обвиняем по един от най-големите допинг скандали в историята на колоездачния спорт.

Години по-късно германецът призна, че е използвал забранени субстанции, като същото направи и големият му съперник Ланс Армстронг (САЩ), чиито седем титли от Обиколката на Франция впоследствие бяха отнети.

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