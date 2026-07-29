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Тадей Погачар е "Еди Меркс на нашето време"

  • 29 юли 2026 | 13:56
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Тадей Погачар е "Еди Меркс на нашето време"

Шампионът в колоездачната Обиколка на Франция от 1997 година Ян Улрих засипа  с хвалби словенеца Тадей Погачар, наричайки го "Еди Меркс на нашето време, най-добрият от най-добрите".

Тадей Погачар прибра над една четвърт от наградния фонд на Тур дьо Франс
Тадей Погачар прибра над една четвърт от наградния фонд на Тур дьо Франс

Бившият германски колоездач направи коментарите по време на интервю за телевизии Ntv/RTL и Sky TV, добавяйки, че "стига той да участва в "Тур дьо Франс" и да иска да го спечели, ще бъде трудно за останалите да стигнат до победа".

Погачар триумфира в неделя в Париж и се изравни с белгийската легенда Меркс, испанеца Мигел Индурайн и французите Жак Анкетил и Бернар Ино за най-много титли от Обиколката, като всеки от тях е с по пет.

Погачар влезе в историята с пета титла от "Тур дьо Франс"
Погачар влезе в историята с пета титла от "Тур дьо Франс"

"Той все още е гладен. Той никога не е правил грешки и никога не се разболява", каза още Ян Улрих, цитиран от ДПА.

Според германеца трите оставащи цели пред Тадей Погачар в кариерата му са да спечели олимпийско злато, Обиколката на Испания, за да завърши колекцията си от титли от трите Гранд тура (Франция, Испания и Италия), както и пробега Париж-Рубе, за да е спечелил всеки от петте "Монумента". Наскоро се появиха спекулации, че словенецът ще се състезава във Вуелтата през тази година, която започва в края на август от Монако.

Тадей Погачар: Това е победата, на която се насладих най-много
Тадей Погачар: Това е победата, на която се насладих най-много

Улрих е единственият германец, който е печелил "Тур дьо Франс". Кариерата му приключи през 2006 година, когато беше отстранен от надпреварата заради връзки с испанския доктор Еуфемиано Фуентес, който е главният обвиняем по един от най-големите допинг скандали в историята на колоездачния спорт.

Години по-късно германецът призна, че е използвал забранени субстанции, като същото направи и големият му съперник Ланс Армстронг (САЩ), чиито седем титли от Обиколката на Франция впоследствие бяха отнети.

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