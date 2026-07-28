Тадей Погачар прибра над една четвърт от наградния фонд на Тур дьо Франс

Шампионът в Обиколката на Франция Тадей Погачар от отбора на Обединените арабски емирства е заработил 611 980 евро от наградния фонд на най-престижното колоездачно състезание в света, показва справката на организаторите.

Словенецът сам е прибрал повече от една четвърт от общия награден фонд, който тази година възлизаше на 2,3 милиона евро. Половин милион евро от приходите на Погачар идват от това, че той спечели надпреварата за пети път в кариерата си, а останалите 111 980 евро са натрупани от петте му етапни победи и 16-те дни като лидер в състезанието. Интересна подробност обаче е, че Погачар едва ли ще вземе нещо от заработената от него сума. Основните приходи на словенеца идват от договора му с тима на ОАЕ и спонсорски договори, а заработеното от него ще бъде преразпределено между съотборниците му и останалите членове на тима.

На второ място в тази класация са Ремко Евенепул и тимът на Ред Бул-Бора-Хансгрое. Белгиецът завърши Обиколката на Франция с приходи от 247 800 евро, осигурени му от второто му място в генералното класиране и двете му етапни победи. Съотборникът на Погачар в ОАЕ Исак дел Торо е трети по приходи със 155 540 евро, осигурени му от третото му място в Тура и победата му във втория етап от надпреварата.

В класирането при отборите по приходи категорично първи е тимът на ОАЕ със своите 832 750 евро, следван от Ред Бул-Бора-Хансгрое с 288 160 евро и Лидл-Трек с 204 870 евро. Лидл-Трек спечели отборното класиране в Тур дьо Франс тази година, но основната част от приходите на тима идват от датчанина Мадс Педерсен, който спечели "зелената фланелка", давана на състезателя с най-много събрани точки в спринтовите отсечки.

Пет отбора общо са генерирали приходи от по над сто хиляди евро в тазгодишното издание на Обиколката на Франция, като другите два са Декатлон и Едюкейшън-Ийзипоуст. С най-малки приходи е отборът на Пикник-Поуст ЕнЕл, който е спечелил само 12 770 евро за всичките 21 състезателни дни.

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