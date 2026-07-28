Исторически триумф, рекордни тълпи и допинг тестове посред нощ

Феновете на „Тур дьо Франс“ в Париж имаха огромен избор към коя от драматичните истории в най-великото колоездачно състезание да насочат вниманието си. Трябваше ли всички погледи да бъдат насочени към коронясването на Тадей Погачар като най-успешния състезател в историята на надпреварата, наравно с още четирима велики шампиони, след спечелването на петата му титла? А какво да кажем за победата на Матийо ван дер Пул в стил супергерой в последния етап, завършил по великолепен начин на „Шанз-Елизе“?

Тадей Погачар прибра над една четвърт от наградния фонд на Тур дьо Франс

Или фокусът трябваше да бъде върху невероятната страст на огромната и пламенна публика, изпълнила улиците на Монмартър и пространството около базиликата „Сакре Кьор“? Последният елемент показа, че спортът се намира в отлично състояние, и отново повдигна въпроса защо организаторите не са провеждали традиционния финален етап по живописния павиран хълм още преди дебютното му включване миналата година.

Погачар, рядко побеждаваният 27-годишен словенец, вече е широко определян като най-великия колоездач на всички времена. Петата му победа в „Тур дьо Франс“ подкрепя това твърдение, тъй като той се изравни с легенди като Жак Анкетил, Еди Меркс, Бернар Ино и Мигел Индурайн. Погачар обаче може да посочи и многобройните си успехи в други големи колоездачни състезания, включително еднодневните класики, известни като Монументите.

LEGENDARY 👑💛

Tadej Pogacar wins the 2026 Tour de France



2020 - 2021 - 2024 - 2025 - 2026 🆕#TDF2026 pic.twitter.com/8k1WFWSMKC — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2026

Безкомпромисният белгиец Меркс доскоро беше смятан за безспорно най-великия в този спорт благодарение на сходната си универсалност. Подобно на Погачар, той можеше да печели във всички формати – индивидуални бягания по часовник, състезания по павета, високи планини и дори някои спринтове. Това, което може би вече поставя Погачар на върха, е и неговото уважително поведение. В Париж той отдаде заслуженото на всеки от помощниците си в отбора, като ги спомена поименно, преди да благодари на семейството си.

Освен това на повече от един път по време на тазгодишното състезание той помогна на младия си съотборник в UAE Team Emirates-XRG Исак дел Торо да премине финалната линия, след като самият Погачар вече беше изпълнил задачата си. Фактът, че словенецът постигна всичко това, докато през втората половина на Тура повечето му съотборници, а вероятно и самият той, страдаха от заболяване, прави успеха още по-впечатляващ.

В крайна сметка „Тур дьо Франс“ продължава да бъде едно от най-тежките състезания в елитния спорт. Историята на надпреварата обаче е противоречива и това не може да бъде забравено.

💛 From Barcelona to Paris, from Montjuïc to Montmartre, three weeks of excitement, suffering, passion and battle. That was the #TDF2026!



💛 De Barcelone à Paris, de la colline de MontjuÏc à la Butte Montmartre, 3 semaines d'émotions, de souffrance, de ferveur, de combat.… pic.twitter.com/yOnBPJGD8p — Tour de France™ (@LeTour) July 27, 2026

„Той знае какъв е рекордът“, написа Ланс Армстронг в социалните мрежи след резултата в неделя, визирайки Погачар.

Рекордът на американеца от седем победи в „Тур дьо Франс“ между 1999 и 2005 година отдавна беше заличен от официалната статистика след разкриването на системната му употреба на допинг. Оттогава хората в колоезденето доста старателно избягват дори да споменават името му. Нощните допинг тестове по време на тазгодишния Тур обаче отново породиха въпроси в спорт, който заради мрачното си минало няма нужда от допълнителни съмнения. Международната агенция за тестване заяви пред BBC Sport, че проверките са били част от „извънредна операция“ и че времето за извършването им е било от съществено значение.

💛 Web-série Femmes du Tour, présentée par@CartesCB 💛



Amazed by the fans, 🇫🇷 @FERRANDPREVOT is aiming for a second Tour de France Femmes avec Zwift!



Portée par le public en 2025, 🇫🇷 Pauline Ferrand-Prévot vise un deuxième sacre cette année !#TDFF2026 l #WatchTheFemmes pic.twitter.com/y6jEiheETS — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) July 27, 2026

Тестването в толкова необичайни часове е рядкост и изисква допълнително разрешение. Някои подозират, че това може да е било фактор за падането, сложило край на участието на Йонас Вингегор, след като предишната нощ той е бил събуден в 2:00 часа. Самият Погачар е бил събуден в 5:00 часа. И други състезатели са били тествани през нощта, а всички участници са преминали проверки по време на надпреварата. Но какво точно са търсили от Международната агенция за тестване?

От организацията не дадоха конкретен отговор. Едно възможно обяснение за нощните тестове на професионалните колоездачи е събирането на възможно най-много информация за установяване на микродозиране. При него спортистът може да приема съвсем малки количества забранени препарати за подобряване на представянето, като стимулиращия производството на червени кръвни клетки ЕПО или анаболни стероиди, за да избегне засичане чрез Биологичния паспорт на спортиста. Тази система е одобрена от Световната антидопингова агенция и се използва в колоезденето.

Stop what you're doing and enjoy the video 😱



Arrêtez ce que vous faites et profitez de la vidéo 😱#TDF2026 pic.twitter.com/gEIl2P4I9K — Tour de France™ (@LeTour) July 27, 2026

Няма никакви подозрения за нарушение от страна на Погачар, Вингегор или който и да било от тестваните през нощта състезатели тази година. Предишни изследвания на Световната антидопингова агенция показват, че микродозирането може да избегне някои методи за откриване. Следователно възможността за измама в професионалния спорт продължава да съществува и трябва да бъдат положени всички усилия, за да не се позволи на никого да надхитри системата.

Международната агенция за тестване не може да потвърди кога резултатите от проверките по време на Тура ще бъдат публикувани. Ръководителят на EF Education-EasyPost Джонатан Воторс обаче заяви пред BBC Sport:

„Съмнения ли? Всъщност тези тестове разсейват съмненията ми.“

🤩 The electric atmosphere of Montmartre as seen through the riders’ eyes. Thank you all for this final stage!



🤩 L'ambiance folle de Montmartre du point de vue des coureurs. Merci pour cette dernière étape !#TDF2026 pic.twitter.com/NX6f1xYT84 — Tour de France™ (@LeTour) July 27, 2026

Воторс, който е употребявал допинг по време на състезателната си кариера, вече е променил позицията си.

По време на тазгодишната надпревара той заяви:

„Ако през 2001 година, когато за първи път бяха въведени тестовете за ЕПО, разполагахме с денонощно тестване, огромен брой състезатели щяха да бъдат извадени от спорта, включително и аз. Това щеше да ни спести 25 години драма. Нямаше да се налага да преминаваме през случая с Ланс Армстронг. Проблемът щеше да бъде решен още през 2000 година. При прием на достатъчно ниска доза пептиден хормон времето за изчистването му може да бъде четири часа. Ако го приемеш в 23:00 часа, в 3:00 часа вече няма да бъде в организма ти. Така че часът на проверката има значение. Технологиите за тестване се развиват бързо.

Ако искате да гледате чист спорт, гледайте колоездене. Тестването в повечето други спортове е пълна шега. Защо колоезденето е подложено на толкова голямо внимание? Заради историята. Това е човешкият еквивалент на състезанията във Формула 1. Това е пределът на човешките възможности и границите винаги ще бъдат изпитвани.“

Много състезатели и ръководители на отбори отказват да се доближават до темата с думата „допинг“. Преобладаващото мнение е, че трябва да се вярва на видяното, когато Погачар атакува и понякога печели с няколко минути преднина, както и когато други колоездачи постигат свои забележителни резултати.

Огромен брой хора действително вярват на това, което виждат. Около 500 000 зрители присъстваха в Париж в неделя, като 180 000 от тях бяха само в района на Монмартър. Тази тенденция не се ограничава само до „Тур дьо Франс“, тъй като много от по-големите състезания в календара отчитат видимо увеличение на публиката.

„Вече не можеш да стигнеш до някои места, за да гледаш състезанието. Всички са там от сутринта. Особено тази година“, заяви журналист по време на „Париж–Рубе“ през април. „Има толкова много движение и толкова много хора.“

Много фенове също са забелязали увеличаването на посещаемостта. По приблизителни оценки още 500 000 души са били край пътищата към Алп д'Юез миналия петък. В социалните мрежи се появиха видеоклипове на фенове, които разпъват лагери дни преди пристигането на състезанието, пият и празнуват.

В края на петъчния етап колумбийският катерач на Movistar Ейнер Рубио попадна в ужасяващ инцидент. Той се блъсна с лице в задната част на един от служебните автомобили на отбора на Погачар и счупи стъклото му.

Колата била принудена да спре рязко, след като зрител паднал непосредствено пред нея. Рубио трябваше да напусне надпреварата, след като в болницата му бяха направени 20 шева.

Присъствието на британската победителка в женския Тур Лизи Дайгнън и рекордьора по етапни победи в мъжката надпревара Марк Кавендиш на „Шанз-Елизе“ в неделя беше навременно напомняне, че следващото лято Великобритания ще бъде домакин на шест етапа от мъжкия и женския „Тур дьо Франс“.

Тогава британските фенове ще се надяват новата инвестиция в Netcompany Ineos Cycling да даде резултат, след като отборът не успя да спечели нито един етап през тази година. Очакванията са състезатели като Том Пидкок да впечатлят по родните пътища.

Според British Cycling през последната година 30,2 милиона души във Великобритания са карали велосипед поне веднъж. Това е най-високият брой от сезон 2019/20 насам. До следващото лято ще са изминали почти десет години от последната победа на британски състезател в „Тур дьо Франс“.

Макар че Погачар вероятно ще попречи това да се случи и през 2027 година, очаква се десетки хиляди британци отново да се стекат край трасето, за да наблюдават състезанието на живо.

Коментар на Мат Уоруик за bbc.com

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