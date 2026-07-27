Тадей Погачар: Това е победата, на която се насладих най-много

Новият-стар шампион в Обиколката на Франция Тадей Погачар заяви, че това е победата, на която е успял да се наслади най-много.

В неделя словенецът триумфира за трети пореден път в най-престижното колоездачно състезание за света и изравни постижението на легендите Жак Антекил, Бернар Ино, Мигел Индураин и Еди Меркс, които също като него са ставали победители в Тур дьо Франс пет пъти.

Погачар влезе в историята с пета титла от "Тур дьо Франс"

За разлика от миналата година, когато проблеми в коляното едва не саботираха състезанието му през третата седмица, сега Погачар се радваше на комфортен аванс още от първите състезателни дни, а в решителните последни дни от състезанието авансът му пред основния му конкурент Ремко Евенепул надхвърляше пет минути. Той завърши с пет етапни победи и вече има общо 26 на сметката си в Тура.

Като най-забележителни етапи Погачар посочи втория, в който отстъпи победата на младия си съотборник в тима на ОАЕ Исак дел Торо, както и предпоследния, в който се финишираше на Алп д'Юез.

"Може би хората ще си кажат, че нарочно съм помогнал на Исак, за да може той да завърши на подиума, но истина е, че без неговата помощ аз нямаше да мога да облека "жълтата фланелка" първия път. Така че за мен бе чест да мога да помогна на Исак и да разбера колко е трудна работата на съотборниците ми за мен", заяви словенецът.

"Това, че финиширахме заедно, бе паметен момент. Исак има страхотен потенциал, а на мен не ми остават чак толкова много години, в които да съм на върха. Но не искам да го поставям под излишно напрежение. Той е все още много млад. Но се учи бързо, много е умен, има талант и има голям мотор, така че има всички необходими качества, за да постигне нещо голямо", каза още Погачар по адрес на 22-годишния Дел Торо.

"Най-много ми хареса в Барселона. Там шумът наистина беше оглушителен. Но сега искам да се насладя на победата, да ѝ се порадвам. Няма значение дали е пета, или първа. Искам да се прибера у дома и да си почина. През миналата година бях на ръба на бърн-аут. Не казвам, че сега това не може да се случи, затова и съм внимателен и държа толкова да си почина", добави той.

Погачар не даде категоричен отговор дали ще участва в Обиколката на Испания, което е последното значимо многоетапно състезание, което не е печелил в кариерата си. Вуелтата ще започне от Монако на 22 август.

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