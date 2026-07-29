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  3. България с 9 стрелци на Европейското първенство до 23 г. в Полша

България с 9 стрелци на Европейското първенство до 23 г. в Полша

  • 29 юли 2026 | 13:10
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България с 9 стрелци на Европейското първенство до 23 г. в Полша

Девет български състезатели ще участват на Европейското първенство по спортна стрелба с въздушно и малокалибрено оръжие за мъже и жени до 23 години в Полша, съобщиха от Българския стрелкови съюз. Надпреварата ще се състои от 3 до 11 август във Вроцлав.

В националната селекция на "трикольорите" са включени Теа Илиева, Теодора Боянова и Ивана Вълкова - на пушка, както и Виктор Бонев, Калоян Петков, Дамян Илиев, Мария Атанасова, Зорница Бонева и Николая Раденкова  - на пистолет.  

Българският отбор отпътува за Полша на 1 август.

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