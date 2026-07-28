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Ясно е къде ще се играе мачът за световната титла в шахмата

  • 28 юли 2026 | 16:42
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Ясно е къде ще се играе мачът за световната титла в шахмата

Мачът за световната титла на ФИДЕ през 2026 година между действащия световен шампион Гукеш Домараджу и претендента Жавохир Синдаров ще се проведе в Женева, Швейцария, от 25 ноември до 15 декември. Както представителят на Индия Гукеш, така и узбекистанецът Синдаров ще бъдат на 20 години в началото на двубоя, което ще го превърне в най-младия сблъсък за световната титла в историята.

Временно изпълняващият длъжността президент на ФИДЕ Вишванатан Ананд приветства новината:

„Няколко държави проявиха сериозен интерес към домакинството на мача за световната титла на ФИДЕ, сред които Индия, Съединените щати и Кипър. След внимателно разглеждане на всички предложения ФИДЕ реши двубоят да се проведе на неутрална територия и да бъде организиран в Женева – град с историческа традиция в обединяването на различни нации и култури.

Очакваме с нетърпение да посрещнем световната шахматна общност в Швейцария. Местните почитатели на шахмата ще имат възможност да наблюдават на живо игра от най-високо световно ниво, докато милиони фенове по целия свят ще могат да следят битката онлайн, когато започне двубоят за най-престижната титла в шахмата.“

„Това е наистина специален ден за швейцарския шахмат“, заяви президентът на Швейцарската шахматна федерация Андре Фьогтлин по повод избора на Женева за домакин на световното първенство.

„Двадесет и две години след Брисагo събитие със световно значение за шахмата отново се завръща в Швейцария. За нас това е много повече от прекрасна новина – това е определящ момент за шахмата в нашата страна, който ни изпълва едновременно с радост и мотивация.“

Според Фьогтлин домакинството на събитие от такъв мащаб е огромна чест, но не само това.

„То представлява и уникална възможност да повишим още повече обществената популярност на шахмата в Швейцария и да вдъхновим нови играчи да се занимават с нашия спорт. През следващите седмици редовно ще споделяме информация как ще използваме това мащабно събитие, за да увеличим популярността на „царската игра“ в страната“, добави той.

Мачът за световната титла на ФИДЕ е кулминацията на цикъла за световното първенство и противопоставя действащия световен шампион на претендента, който е спечелил правото да се бори за короната. Като настоящ шампион Гукеш ще защитава титлата, която спечели в Сингапур през декември 2024 година. На 18-годишна възраст той победи китаеца Дин Лижън, като постигна успех в четиринадесетата и последна партия с класическа контрола. Така Гукеш стана 18-ият световен шампион и най-младият шахматист в историята, печелил титлата.

Синдаров заслужи възможността да се бори за короната, след като спечели Турнира на претендентите на ФИДЕ през 2026 година в Кипър. Узбекистанският гросмайстор си осигури първото място кръг преди края, добавяйки още едно голямо постижение след победата си на Световната купа на ФИДЕ през 2025 година.

Двубоят им в Женева ще изправи един срещу друг двама от водещите представители на новото поколение в шахмата, а залогът ще бъде световната титла.

Мачът за световната титла на ФИДЕ ще се състои от 14 партии с класическа контрола. Първият шахматист, който събере 7,5 точки, ще спечели двубоя, като след достигането на този резултат няма да се играят повече партии.

При равенство след всичките 14 класически партии световният шампион ще бъде определен чрез тайбрек.

Допълнителна информация за регламента на мача, подробната програма, билетите, достъпа на зрители и съпътстващите събития ще бъде обявена допълнително.

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