Вторият благотворителен голф турнир на Фондация "Национали 94" ще набира средства за "Токуда"

Фондация „Национали 94“ отново събира звезди на световния футбол в благотворителен голф-турнир, съобщиха за БТА от фондацията. За втора поредна година „PIRIN Golf & Country Club” край Банско е домакин на тази благотворителна инициатива на бронзовите медалисти от Световното първенство в САЩ през 1994-а година и хората, които им помагат в дейността.

С приходите от първото издание участници и спомоществователи закупиха и дариха жизненоважна медицинска апаратура на Националната детска кардиологична клиника.

Тази година с набраните средства ще бъде закупена медицинска апаратура за отделението по реанимация на Болница „Токуда“, където 40 дни бе Борислав Михайлов – капитан на националния отбор, президент на БФС и председател на Фондация „Национали 94“.

Състезателната част на турнира ще бъде на 31-и юли и 1-и август, но реално самото събитие започва тази вечер с пристигането на звездите и ще продължи утре с тренировъчния ден за всички.

Според регламента, всеки отбор ще бъде съставен от по четирима състезатели, като един от тях ще бъде футболна знаменитост, а останалите са голфъри, изявили желание да участват в турнира. Любопитно име сред голфърите е бившият футболист на Вихрен (Сандански) и Пирин (Благоевград) Пламен Мицански, който ще участва заедно със съпругата си.

Звездите на футбола обаче ще се включат в отборите със стик в ръка по жребий на два пъти. Най-напред на 30-и юли (четвъртък) с жребий те ще бъдат разпределени за първи път в отборите, а на 31-и (петък) с нов жребий ще попаднат в други отбори.

Сред легендите на световния футбол, които ще се включат, са Хулио Салинас, Пачи Салинас, Томас Бертолд, Улрих „Ули“ Боровка, Фреди Бобич, Франц Волфарт, Манфред Жак, Йозеф Дегеогри, както и българските мегазвезди Христо Стоичков и Красимир Балъков.

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