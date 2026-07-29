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  3. Сабльорките ни 14-ти в отборната надпревара на Световното

Сабльорките ни 14-ти в отборната надпревара на Световното

  • 29 юли 2026 | 10:56
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Сабльорките ни 14-ти в отборната надпревара на Световното

Женският национален отбор на България на сабя завърши на 14-то място на Световното първенство по фехтовка в Хонконг.

Йоана Илиева, Емма Нейкова и Вероника Василева стартираха с успех срещу Великобритания с 45:34 туша, но на осминафиналите загубиха с 33:45 от тима на Китай, който впоследствие достигна до финала и по-късно днес ще спори за титлата срещу Унгария.

С това българското участие на световния шампионат приключи.

Най-доброто класиране записа Йоана Илиева, която се нареди на девета позиция в индивидуалната надпревара на сабя.

Йоана Илиева завърши на 9-о място на сабя на Световното първенство
Йоана Илиева завърши на 9-о място на сабя на Световното първенство
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