, Погачар влезе в историята с пета титла от "Тур дьо Франс"

Големият победител в тазгодишния "Тур дьо Франс" е Тадей Погачар. Словенецът от тима на „Обединени арабски емирства“ спечели своята пета титла в надпреварата с общо време 73:56.26 часа. С този успех той се нареди до най-великите в историята на колоезденето – Жак Анкетил, Еди Меркс, Бернар Ино и Мигел Индураин, които също имат по пет победи.

Това постижение е изравнен рекорд, след като седемте титли на Ланс Армстронг бяха анулирани заради допинг. Погачар завърши с комфортна преднина от 6:26 минути пред втория Ремко Евенепул (Белгия, „Ред Бул-Бора-Хансгрое“) и 9:42 минути пред своя мексикански съотборник Исак дел Торо.

Иначе в последния 21-ви етап триумфира нидерландският колоездач Матьо ван дер Пул от отбора на „Алпесин-Декьонинк“. Той надделя в зрелищен спринт по улиците на Париж, изминавайки дистанцията от 88,7 км за 1:58.49 часа.

Ван дер Пул изпревари с минимална разлика своя съотборник Яспер Филипсен от Белгия и датчанина Мадс Педерсен („Лидл-Трек“), които финишираха със същото време. Финалът бе изключително оспорван, като нидерландецът успя да се наложи буквално със сантиметри пред конкурентите си.

Последният етап претърпя промени заради горските пожари във Франция. Първоначално планираният старт от Туари бе отменен, а трасето – скъсено с 44 км. Отборите бяха транспортирани с автобуси до Париж, където същинската надпревара започна в 18:50 часа. Маршрутът включваше две обиколки на емблематичния булевард „Шанз-Елизе“ и изкачване до Монмартър, което бе част и от олимпийското трасе през 2024 г.

Драма не липсваше и в заключителните километри. Матьо ван дер Пул и носителят на жълтата фланелка Тадей Погачар се откъснаха напред около 10 км преди финала и натрупаха преднина. Двамата си разменяха водачеството, но основната група ги настигна само километър преди края. Въпреки че Погачар изостана в последните метри, Ван дер Пул намери сили за мощен финален спринт и грабна етапната победа.

В другите класирания датчанинът Мадс Педерсен спечели зелената фланелка за най-добър спринтьор, а еквадорецът Ричард Карапас, победител в кралския етап ден по-рано, триумфира като най-добър катерач.

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