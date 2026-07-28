Да печелиш 450 млн. долара още преди първия продаден билет

НФЛ продължава да расте. Икономическият модел на лигата по американски футбол продължава да бъде считан за образцов в световната спортна индустрия. За сезон 2025 всеки от 32-та отбора в лигата е получил над 450 милиона долара брутни приходи от централизираните сметки на НФЛ, съобщава Sportico. Това представлява увеличение с приблизително 5% спрямо сезон 2024.

Тази сума, която всеки клуб получава още преди да е продал билет, бира или рекламно пространство, е в основата на системата за преразпределение на приходите в лигата. Именно тя обяснява защо, за разлика от голяма част от европейския футбол, рентабилността на отборите в НФЛ не зависи основно от спортните резултати или от размера на местния пазар.

Сумата от 450 милиона долара на отбор включва приходите от националните медийни права, спонсорските договори на лигата и общите постъпления, сред които и лицензионните възнаграждения, генерирани от свързаните с НФЛ структури, включително NFL Properties, NFL International и NFL Enterprises. Общата разпределена сума възлиза на приблизително 14,5 милиарда долара и представлява брутен приход, преди лигата да задържи средствата, необходими за оперативната си дейност.

Have you heard? There will be 9️⃣ international NFL games this upcoming season, the biggest international line-up ever! If you plan to travel abroad for a game, now is a great time to make sure your passport is ready to go (some countries require your passport to have at least six… pic.twitter.com/wqRRAF9eWk — TravelGov (@TravelGov) July 27, 2026

Към това се добавя и разпределението на приходите от билети. Правилата на лигата предвиждат 34% от приходите на всеки отбор от продажба на билети да постъпват в общ фонд, който след това се разпределя поравно между всички клубове. През сезон 2025 този компонент е донесъл близо 30 милиона долара на отбор. Увеличението от 5% през тази година представлява забавяне спрямо темпа от 7–8%, отчетен през предишните сезони.

Според източници от някои клубове по-ниският ръст е свързан със счетоводен ефект. През 2024 година част от приходите от медийни права са били предварително отчетени в бюджета, което е завишило растежа за тази година спрямо 2025-а. Същите източници очакват през следващите години годишният темп на увеличение отново да достигне поне 6%.

Само приходите от медийни права и останалите централизирани договори на НФЛ, разпределени на един отбор, надхвърлят сбора от съответните суми, които НБА, НХЛ и МЛБ предоставят на своите клубове. Тази разлика се обяснява със самата структура на телевизионните договори на НФЛ, които в момента са в центъра на възможно предсрочно предоговаряне. Настоящите медийни споразумения са на обща стойност 125 милиарда долара за срок от 11 години и са сключени с ESPN, Fox, CBS, NBC, Amazon и YouTube. Те изтичат през 2033 година, но включват клаузи за предсрочно прекратяване през 2029-а. Според информации лигата обмисля да започне преговори за нови договори още преди настъпването на този срок, за да си осигури по-изгодни условия.

„Смятам, че тези клаузи за отказ са изключително ценни за НФЛ“, заяви комисарят Роджър Гудел на пресконференция в навечерието на Супербоул през февруари. „Те ни дават реална възможност да преценим кои са най-добрите варианти за лигата, когато стигнем до този момент, особено защото медийната среда се променя изключително бързо.“

Системата на НФЛ се основава на два основни стълба.

Първият е сравнително строгият таван на заплатите, който не позволява на собствениците да правят прекомерни разходи и да плащат данък върху лукса, както е предвидено в моделите на МЛБ и НБА. За сезон 2025 таванът на заплатите беше определен на 279 милиона долара – най-високата стойност в историята на НФЛ. Към тази сума всеки клуб трябва да добави над 70 милиона долара за социални придобивки и обезщетения на играчите, както и разходите за стадиона, служителите и оперативната дейност.

Вторият стълб е гарантираното годишно разпределение на приходите от лигата – сума, която сама по себе си надхвърля тавана на заплатите, още преди отборът да е продал първия си билет. Именно поради това, с редки изключения, свързани с оперативното управление, всеки отбор в НФЛ е силно печеливш, а ограничен брой клубове вече са оценявани на над 10 милиарда долара. Съобщава се, че сумата, разпределяна между клубовете, се е удвоила през последното десетилетие. При настоящите медийни договори се очаква тя да надхвърли 800 милиона долара на отбор до 2035 година.

Един от малкото публични източници на информация за финансите на НФЛ остават годишните финансови отчети на Green Bay Packers. Това е единственият отбор с широко разпределена собственост и поради тази причина е задължен да публикува финансовите си резултати, включително приходите от вътрешния пазар. Тези данни обаче трябва да се използват предпазливо като показател за цялата лига. Отделните клубове отчитат местните си приходи по различни критерии в своите финансови отчети в зависимост от момента на получаването им и от това дали ги записват като брутна сума, или след приспадане на разходите към лигата.

Накрая, малка допълнителна променлива засяга отборите, които участват в предсезонни мачове, излъчвани по национални телевизионни или радиомрежи. Тези клубове получават скромно обезщетение като компенсация за загубата на част от местното медийно покритие. Отборите запазват собствеността върху местните си медийни права и продължават да могат да генерират рекламни приходи от съответните излъчвания. Част от зрителите обаче предпочитат националното предаване пред местното, което намалява реалната стойност на мача за местния пазар.

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