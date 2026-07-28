Теодор Христов: Ще бъда 100 пъти по-добър!

На 05.09 един 25-годишен българин получава шанса на живота си. Теодор Христов може да сбъдне своята най-съкровена мечта - да се превърне в първия ни шампион в най-популярната и реномирана кикбоксова верига - GLORY.

"Трябва да остана здраво стъпил на земята и да не се превъзнасям, защото все още нищо не съм постигнал", посъветва сам себе си боецът ни, с когото Георги Петков разговаря няколко дни във Варна в канала си "Неформално".

"Чико е много трудно да бъде набит! Малко хора си дават сметка за това. Трябва да си по-бърз, по-техничен, по-хитър и по-добър от него във всичко, за да го победиш. Безспорно голямото му предимство е ръстът, както и обхватът на попаденията. Но на Collision 8 се видя, че има как да бъде надигран. Той не загуби. Аз го победих!

Имахме перфектната тактика от нашия щаб, проведохме чудесна подготовка и нещата се случиха. Сега той смята, че само ще повторя стореното тогава, но греши. Ще бъда 100 пъти по-добър! Потенциалът ни все още не е разкрит изцяло. Имаме много какво да покажем. Както моят треньор се шегува - взимаме първите три рунда и после ще го мислим...", коментира с чувство за хумор Теодор.

"Да се бия на българска земя беше нещо уникално! Дойдоха да ме гледат приятели, които няма как да присъстват на мачовете ни в Холандия. Ако щете ми вярвайте, но имаше хора, които познавам от 10 години, а сега за първи път разбраха с какво се занимавам, покрай участието ми на MAX FIGHT", добави Христов.

"Много деца са ми казвали, че искат да бъдат като мен, а аз им пожелавам да са по-добри. Искам да играя! Не ме е страх да загубя. Искам да ставам все по-добър и да покоря цели, които хората смятат, че са невъзможни за едно момче от Варна".

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