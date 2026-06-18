Дакота Дичева тренира под звуците на Анелия и Алисия

Непобедената ММА звезда с български корени Дакота Дичева за пореден път доказа, че кръвта вода не става. Истински хит в социалните мрежи стана забавно видео, което показва как протича тежката подготовка на световната шампионка за веригата PFL.

Във видеото Дичева провежда изтощителна тренировка, но истинската изненада за феновете се оказа музикалният фон в залата. От колоните ечат легендарни български попфолк хитове, като изборът е паднал върху вечните ретро класики „Карамел“ на Алисия и „Само мене нямаш“ на Анелия. Въпреки че е родена и израснала във Великобритания, Дакота редовно демонстрира гордостта от своя български произход по линия на майка си и очевидно използва родната музика за допълнителна мотивация.

Музикалната терапия очевидно работи безотказно, тъй като Дакота Дичева се намира в брутална форма и е истинско страшилище в ММА. Тя е абсолютно непобедена на професионалния ринг с баланс от 15 победи и 0 поражения, като умопомрачителните 12 от нейните успехи са постигнати с нокаут или събмишън.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google