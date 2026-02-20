Шефът на PFL коментира потенциален двубой между Дакота Дичева и Крис Сайборг

Дакота Дичева се превърна в едно от най-големите имена в PFL, но началото на 2026 г. се оказа трудно за нея, след като контузия на ръката ѝ попречи да се състезава в Дубай. Сега, след като гипсът е свален, Дичева се възстановява, а главният изпълнителен директор на PFL, Джон Мартин, разкри кога се очаква тя да се завърне, след като бъде напълно излекувана.

„Тя се възстановява добре“, заяви Мартин пред MMA Fighting. „Очаквам да се бие това лято. Искам да съм сигурен, че ще се излекува напълно, но процесът върви добре.“

Дичева се превърна в една от най-големите звезди на организацията по време на доминантната си серия в стария сезонен формат, която включваше победа с нокаут над бившата претендентка за титлата на UFC - Тайла Сантос.

Първоначално тя трябваше да се изправи срещу Дениз Килхолц на събитието PFL Дубай, но контузията ѝ попречи това да се случи. Килхолц остана в картата и записа победа със съдийско решение над Антония Силванейде, но от PFL все още не са взели решение дали да организират отново двубоя ѝ с Дичева, или да поемат в друга посока.

„Мисля, че все още харесвам този двубой за Дакота“, каза Мартин относно Килхолц. „Лиз Кармуш също е наоколо и смятам, че трябва да бъде част от разговора за титлата. Вълнувам се да я видя отново в клетката. Ще се навърши почти година, ако се бие това лято, но очевидно трябва да е здрава.“

Безспорно най-големият двубой, който PFL може да организира за Дичева, е сблъсък с шампионката в категория „перо“ Крис Сайборг, която многократно призоваваше за този мач, след като победи Сара Колинс, за да спечели титлата в категория до 66 кг. миналия декември.

Сайборг обеща, че ще свали до 61 кг. за двубоя, докато Дичева очевидно ще трябва да се качи от обичайната си категория до 57 килограма. Разбира се, Сайборг е широко смятана за една от най-великите жени бойци на всички времена, с шампионски титли както в UFC, така и в "Bellator", преди да се присъедини към PFL.

Въпреки разликата в размерите, Мартин признава, че е заинтригуван от възможността да организира двубой между Дичева и Сайборг, но всички парчета от пъзела трябва да си дойдат на мястото, за да се случи това.

„Бих искал да се опитам да осъществя този двубой“, каза Мартин. „Мисля обаче, че има естествен ред, по който да се стигне до него. Бих искал да видя Крис Сайборг да се бие това лято срещу някой друг, а не Дакота, и ще работя, за да организирам този мач. Може би това ще се случи по същото време, когато Дакота се бие с другите споменати от мен съпернички.“

„Ако Дакота спечели и стане шампионка, мисля, че един двубой с Крис Сайборг би бил невероятно вълнуващ. Ще видим какво ще се случи, но бих искал да организирам този мач.“