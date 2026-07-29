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Милан взе френски талант за конкурент на Владимиров

  • 29 юли 2026 | 12:52
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От Милан официално обявиха привличането на младия защитник Санкун Диавара. Той пристига от новака в Лига 1 Троа срещу едва 3 млн. евро. Договорът на 20-годишния талант е поне за пет сезона, като играчът ще носи фланелката с номер 13.

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Смята се, че Диавара ще играе за първия състав на клуба, което означава, че ще изпревари в йерархията Валери Владимиров. Българският талант действа на същата позиция, като в момента е на предсезонна подготовка с “росонерите”, но се състезава за клубния дубъл Милан Футуро. От друга страна, новопривлеченият французин записа 18 мача с един гол и една асистенция за родния си клуб през миналия сезон.

Диавара призна, че няма търпение да дебютира на “Джузепе Меаца”. “Мисля, че първият ден, в който видя “Сан Сиро”, ще остане завинаги в моята памет. Нямам търпение да дебютирам и да срещна тифозите “росонери”, съотборниците ми и целия персонал. Още от малък обичам футбола и лека-полека сбъдвам детската си мечта. Роден съм с топка в краката ми и всеки път, в който стъпя на терена, аз се опитвам да давам 200% от себе си”, заяви той.

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