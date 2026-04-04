Жоан Мир обясни защо пада толкова често в състезанията от MotoGP

Световният шампион в MotoGP за 2020 година Жоан Мир е един от пилотите, които правят най-много падания на сезон в състезанията от кралския клас през последните години.

В първите три кръга за настоящата кампания пилотът на Хонда записа три поредни отпадания в неделните надпревари. В два от уикендите испанецът падна и по време на спринтовата дистанция, а неговите единствени точки до момента бяха спечелени в първия спринт за сезона в Тайланд, където той завърши седми.

„Беше обещаващ уикенд, който можеше да завърши по добър начин – каза Мир след Гран При на САЩ миналата седмица. – Бях в позиция да атакува и да наваксам възможно най-много от скоростта, която ни липсва на излизането от завоите, на влизането в тях. И предницата просто не издържа.



„Трябва да подобрим задницата, успокоявайки предницата. Ще се опитам да помогна на отбора да постигне това. Но реалността е, че, ако не се подобрим, ще бъде трудно да се борим с другите, без да поемам рискове.



„Бих се радвал да започвам състезанията, знаейки, че имам шанс. Изкарах трудните години през 2023 и 2024 тук поради тази причина. Не искам отново да минавам през тази фаза. Аз съм от хората, които не са радват просто да бъдат част от шоуто, предпочитам да имам шанса да се боря за нещо повече и това води до моите катастрофи. Тук, в Остин, трябваше да направя това, не съжалявам за нищо. Смятам, че отборът ме подкрепя в това.



„Истината е, че когато съм сам, аз мога да карам бързо и сигурно. Но, когато следвам други пилоти, трябва да рискувам повече, за да спирам толкова ефективно във въздушната струя на другите пилоти с нашия аеродинамичен пакет. Ако трябва да наваксвам, аз трябва да поемам двойно по-голям риск и това увеличава шанса да се озова на земята. Това се случва в състезанията, затова падам в тях. Това е връзката“, добави още испанецът.

Снимки: Gettyimages