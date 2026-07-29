Лиам Лоусън постави цел пред Рейсинг Булс след изненадващото представяне в Унгария

Лиам Лоусън призова Рейсинг Булс да запази силното си представяне до края на сезона във Формула 1, след като завърши като „най-добър от останалите“ на „Хунгароринг“ в неделя.

Новозеландецът финишира на осмо място в Гран При на Унгария, а съотборникът му Арвид Линдблад зае десета позиция. Тези резултати позволиха на базирания във Фаенца отбор да изпревари Алпин в битката за петото място в шампионата при конструкторите.

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След като френският тим не спечели точки в Будапеща, дъщерният отбор на Ред Бул вече има преднина от пет точки в класирането. Лоусън настоя ръководеният от Алън Пърмейн тим да поддържа впечатляващата си форма.

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Унгария

Рейсинг Булс постепенно настигна Алпин през първата половина на сезона, но очакваше по-ожесточена битка от страна на Ауди в Гран При на Унгария. Прогнозите бяха, че новият отбор ще поведе средата на колоната на техничната и изпълнена със завои унгарска писта.

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Въпреки че първият задвижващ агрегат на Ауди е с по-ниска мощност в сравнение с конкурентите, шасито R26 е считано за едно от най-близките до водещите отбори във Формула 1. Това трябваше да даде предимство на германската марка в Будапеща.

Bringing a slice of New Zealand to Hungary 🇳🇿💙#F1 #VCARB #HungarianGP pic.twitter.com/EvvRdxZDiI — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) July 27, 2026

Въпреки това Ауди трябваше да се задоволи само с деветата позиция, благодарение на Нико Хюлкенберг, който се озова между двата болида VCARB 03. Той успя да изпревари Линдблад едва в хаоса със сините флагове в края на дистанцията от 70 обиколки.

Когато Лоусън, който вече е девети в класирането при пилотите с точка преднина пред Пиер Гасли, беше попитан за неосъществените големи надежди на Ауди на пистата, изискваща високо аеродинамично притискане, той коментира какво означава това развитие за общата картина.

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Унгария

„Да, определено очаквахме те да бъдат най-силният отбор [в средата на колоната] тук, така че фактът, че ги изпреварихме, е много, много позитивен“, заяви 24-годишният пилот.



„Очевидно, навлизайки във втората половина на годината, това ни поставя и пред Алпин, което беше целта ни преди лятната пауза. Сега трябва да се опитаме да поддържаме това ниво до края на годината“, добави още Лоусън.

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Снимки: Gettyimages