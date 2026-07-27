Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Унгария

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Унгария, която беше спечелена от световния шампион Ландо Норис, който триумфира пред Макс Верстапен и Андреа Кими Антонели:

Андреа Кими Антонели – 219 точки Люис Хамилтън – 169 Джордж Ръсел – 160 Шарл Леклер – 138 Ландо Норис – 128 Макс Верстапен – 109 Оскар Пиастри – 92 Исак Хаджар – 68 Лиам Лоусън – 43 Пиер Гасли – 42 Арвид Линдблад – 23 Франко Колапинто – 19 Оливър Беарман – 18 Габриел Бортолето – 10 Карлос Сайнц – 6 Алекс Албон – 5 Естебан Окон – 3 Нико Хюлкенберг – 2 Фернандо Алонсо – 1 Ланс Строл – 0 Валтери Ботас – 0 Серхио Перес – 0

Макларън се завърна, триумф на Ландо Норис в Унгария

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Снимки: Sportal.bg