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Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Унгария

  • 27 юли 2026 | 10:10
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Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Унгария, която беше спечелена от световния шампион Ландо Норис, който триумфира пред Макс Верстапен и Андреа Кими Антонели:

  1. Андреа Кими Антонели – 219 точки

  2. Люис Хамилтън – 169

  3. Джордж Ръсел – 160

  4. Шарл Леклер – 138

  5. Ландо Норис – 128

  6. Макс Верстапен – 109

  7. Оскар Пиастри – 92

  8. Исак Хаджар – 68

  9. Лиам Лоусън – 43

  10. Пиер Гасли – 42

  11. Арвид Линдблад – 23

  12. Франко Колапинто – 19

  13. Оливър Беарман – 18

  14. Габриел Бортолето – 10

  15. Карлос Сайнц – 6

  16. Алекс Албон – 5

  17. Естебан Окон – 3

  18. Нико Хюлкенберг – 2

  19. Фернандо Алонсо – 1

  20. Ланс Строл – 0

  21. Валтери Ботас – 0

  22. Серхио Перес – 0

Макларън се завърна, триумф на Ландо Норис в Унгария
Макларън се завърна, триумф на Ландо Норис в Унгария
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Снимки: Sportal.bg

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