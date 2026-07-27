Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Унгария

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Унгария, която беше спечелена от световния шампион Ландо Норис, който триумфира пред Макс Верстапен и Андреа Кими Антонели:
Андреа Кими Антонели – 219 точки
Люис Хамилтън – 169
Джордж Ръсел – 160
Шарл Леклер – 138
Ландо Норис – 128
Макс Верстапен – 109
Оскар Пиастри – 92
Исак Хаджар – 68
Лиам Лоусън – 43
Пиер Гасли – 42
Арвид Линдблад – 23
Франко Колапинто – 19
Оливър Беарман – 18
Габриел Бортолето – 10
Карлос Сайнц – 6
Алекс Албон – 5
Естебан Окон – 3
Нико Хюлкенберг – 2
Фернандо Алонсо – 1
Ланс Строл – 0
Валтери Ботас – 0
Серхио Перес – 0
Макларън се завърна, триумф на Ландо Норис в УнгарияДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Sportal.bg