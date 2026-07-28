Коельо: Левски е силен отбор, трябва да сме на топ ниво

Слушай на живо: Университатя (Крайова) - Левски

Наставникът на Университатя (Крайова) Филипе Коельо говори пред медиите в Румъния преди утрешния двубой от квалификациите на Шампионска лига срещу Левски. "Сините" водят с 1:0 след мача в София. Португалският специалист заяви, че футболистите трябва да са на топ ниво срещу българския шампион.

Последни новини от Левски и тренировката на "сините"

"Toва е най-важният мач за нас. Това казах на групата ни, всички са наясно. Знаем, че трябва да сме на топ ниво. Всички трябва да сме единни - отбор, клуб, фенове, град. Надявам се да обърнем резултата за 90 минути. Когато мачът започне, знаем, че губим с 0:1. Трябва да контролираме събитията. Трябва да покажем амбиция, нямаме какво да губим. Отборът има нужната амбиция, ще опитаме да дадем най-доброто от себе си на игрището. Както казах, трябва да сме на топ ниво.

Бивш директор на футболната лига в Румъния: Опасявам се, че Университатя трудно ще се справи с Левски

Всички ще дадат най-доброто от себе си, играем срещу силен отбор. В София усетихме, че е възможно да продължим напред. Но трябва да играем много добре, разбира се. Да сме разумни и да играем със сърце. Феновете ни са предимство. Това трябва ни помогне. Най-трудната ми седмица в Крайова? Защо? Е, играем в ШЛ, миналата седмица добавихме още един трофей. Ако за вас това е лошо, за мен е чудесно. Трябва да бъдем балансирани. Преди две седмици не бяхме в най-добрата си форма, сега не сме лоши. Играчите са едни и същи, все още обичам ги", заяви Филипе Коельо.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google