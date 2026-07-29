Косовци се сринаха внезапно срещу Лугано

Швейцарският Лугано не допусна изненада и се класира за третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Тимът от Западна Европа взе реванша срещу косовския Дукаджини с 5:1 и продължи напред с общ резултат 6:1, след като спечели преди седмица у дома с 1:0.

Резултатът от първата среща не предвещаваше подобен разгром тази вечер в Западните Балкани, но в крайна сметка швейцарците взеха нещата в свои ръце. Това стана след равностойно първо полувреме, в което Кевин Бееренс (6’) и Даниел Дос Сантос (9’) дадоха преднина за гостите, а Мерси Малики (10’) бързо върна едно попадение за косоварите.

Съперникът от Западна Европа обаче вкара трети гол малко преди почивката отново чрез Кевин Бееренс (36’) и след като домакините се оттеглиха на почивката при изоставане от 1:3 и 1:4 в общия резултат, донякъде вече всичко бе ясно. Така през вторите 45 минути не оставаше друго за швейцарците освен да довършат започнатото, като в 52-рата минута Егзон Синани си вкара автогол, а в 59-ата Бееренс оформи крайния резултат.

В спор за място в плейофите на третия по сила турнир под шапката на УЕФА Лугано ще играе срещу някой измежду Рунавик от Фарьорските острови и словенския Копер. Балканците имат преднина от 2:0 след първия мач, а реваншът е в утрешния 30-и юли (четвъртък).

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