Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Шефилд Юнайтед
  3. Шефилд е пред катастрофално начало на сезона с отнемане на двуцифрен брой точки

Шефилд е пред катастрофално начало на сезона с отнемане на двуцифрен брой точки

  • 18 авг 2026 | 22:37
  • 915
  • 0
Шефилд е пред катастрофално начало на сезона с отнемане на двуцифрен брой точки

Шефилд Юнайтед е изправен пред кошмарен старт на сезон 2026/2027 в Чемпиъншип. Втородивизионният английски тим е заплашен с отнемане на точки, а санкцията може да стигне до цели 12 пункта. Причината е съдебна процедура за ликвидация, която трябва да започне във Върховния съд заради неизплатен дълг от над 41 млн евро.

Случаят води началото си от декември 2024 г., когато американският консорциум COH Sports Bidco Limited придоби английския клуб за малко над 100 млн евро. Бившите собственици от компанията United World, оглавявана от саудитския принц Абдула бин Мусаад бин Абдулазиз Ал Сауд, твърдят, че договорената сума не е била изплатена изцяло. Затова на 8 юли е подадено искане за ликвидация на фирмата, която е купила клуба.

Формално производството не е насочено пряко срещу самия Шефилд Юнайтед. Въпреки това, ако дългът не бъде погасен или не се стигне до споразумение, евентуалното разпускане на компанията купувач може да има сериозни последици за клуба. Според информациите това може да доведе и до наказание в класирането на Чемпиъншип, включително отнемане на до 12 точки.

Ситуацията се усложнява допълнително от промяна през юни, когато акциите на клуба са били прехвърлени към нова американска компания - 1919 Partners LLC. Въпреки това Стивън Розен и Хелми Елтухи, които са сред водещите фигури в предишния консорциум, са останали начело на клуба. От United World обвиняват американските бизнесмени, че чрез създаването на новата фирма са опитали да избегнат плащане към кредиторите и на практика да запазят контрола върху клуба без да изпълнят финансовите си задължения. От компанията твърдят още, че след началото на процедурата не е постъпило предложение за споразумение.

От своя страна настоящото ръководство на Шефилд Юнайтед отхвърля обвиненията и твърди, че клубът е финансово стабилен. Функционерите изтъкват, че ситуацията е различна от периода при предишното управление, когато Шефилд Юнайтед вече е бил санкциониран с отнемане на точки заради неизплатени трансфери. Настоящите управници обвиняват саудитския принц, че с публичните си действия вреди на клуба и на привържениците, докато те работят за устойчивото му бъдеще. От саудитска страна отговарят, че ако клубът наистина е толкова стабилен, а собствениците са толкова финансово обезпечени, както твърдят, дължимата сума може да бъде платена веднага и спорът да приключи.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Мусиала благодари за подкрепата и успокои притеснените: Добре съм!

Мусиала благодари за подкрепата и успокои притеснените: Добре съм!

  • 18 авг 2026 | 22:50
  • 766
  • 1
Следете с нас първите плейофи в ШЛ: Единствено в София все още няма голове

Следете с нас първите плейофи в ШЛ: Единствено в София все още няма голове

  • 18 авг 2026 | 22:41
  • 15801
  • 1
Родри на сбогуване: Манчестър оформи целия ми живот

Родри на сбогуване: Манчестър оформи целия ми живот

  • 18 авг 2026 | 21:45
  • 1353
  • 0
Байерн загря за сблъсъка с Борусия (Д) с победа в последната си контрола

Байерн загря за сблъсъка с Борусия (Д) с победа в последната си контрола

  • 18 авг 2026 | 21:27
  • 2606
  • 0
Родри: Решението беше тежко, но Барса беше първият ми избор

Родри: Решението беше тежко, но Барса беше първият ми избор

  • 18 авг 2026 | 20:58
  • 5449
  • 17
Барселона се похвали с капитана на Испания

Барселона се похвали с капитана на Испания

  • 18 авг 2026 | 19:58
  • 10797
  • 43
Виж всички

Водещи Новини

Левски 0:0 АЕК, добър шанс за "сините"

Левски 0:0 АЕК, добър шанс за "сините"

  • 18 авг 2026 | 23:00
  • 127339
  • 260
Левски с уникална хореография на "Васил Левски"

Левски с уникална хореография на "Васил Левски"

  • 18 авг 2026 | 22:05
  • 11933
  • 5
Собственикът на АЕК пристигна за мача с Левски - влезе в съблекалнята, за да надъхва гърците

Собственикът на АЕК пристигна за мача с Левски - влезе в съблекалнята, за да надъхва гърците

  • 18 авг 2026 | 21:31
  • 8711
  • 3
Боримиров: Очаквам да победим

Боримиров: Очаквам да победим

  • 18 авг 2026 | 21:16
  • 8622
  • 21
Барселона се похвали с капитана на Испания

Барселона се похвали с капитана на Испания

  • 18 авг 2026 | 19:58
  • 10797
  • 43
Следете с нас първите плейофи в ШЛ: Единствено в София все още няма голове

Следете с нас първите плейофи в ШЛ: Единствено в София все още няма голове

  • 18 авг 2026 | 22:41
  • 15801
  • 1