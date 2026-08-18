Шефилд е пред катастрофално начало на сезона с отнемане на двуцифрен брой точки

Шефилд Юнайтед е изправен пред кошмарен старт на сезон 2026/2027 в Чемпиъншип. Втородивизионният английски тим е заплашен с отнемане на точки, а санкцията може да стигне до цели 12 пункта. Причината е съдебна процедура за ликвидация, която трябва да започне във Върховния съд заради неизплатен дълг от над 41 млн евро.

Случаят води началото си от декември 2024 г., когато американският консорциум COH Sports Bidco Limited придоби английския клуб за малко над 100 млн евро. Бившите собственици от компанията United World, оглавявана от саудитския принц Абдула бин Мусаад бин Абдулазиз Ал Сауд, твърдят, че договорената сума не е била изплатена изцяло. Затова на 8 юли е подадено искане за ликвидация на фирмата, която е купила клуба.

Sheffield United's owners face a winding-up order in the High Court on Wednesday which could mean the club incur a 12-point deduction in the Championship this season.



The case is related to the purchase of the club in December 2024 by COH Sports Bidco Limited (CSBL), an… pic.twitter.com/GlbWVjb5RA — Match of the Day (@BBCMOTD) August 18, 2026

Формално производството не е насочено пряко срещу самия Шефилд Юнайтед. Въпреки това, ако дългът не бъде погасен или не се стигне до споразумение, евентуалното разпускане на компанията купувач може да има сериозни последици за клуба. Според информациите това може да доведе и до наказание в класирането на Чемпиъншип, включително отнемане на до 12 точки.

Ситуацията се усложнява допълнително от промяна през юни, когато акциите на клуба са били прехвърлени към нова американска компания - 1919 Partners LLC. Въпреки това Стивън Розен и Хелми Елтухи, които са сред водещите фигури в предишния консорциум, са останали начело на клуба. От United World обвиняват американските бизнесмени, че чрез създаването на новата фирма са опитали да избегнат плащане към кредиторите и на практика да запазят контрола върху клуба без да изпълнят финансовите си задължения. От компанията твърдят още, че след началото на процедурата не е постъпило предложение за споразумение.

От своя страна настоящото ръководство на Шефилд Юнайтед отхвърля обвиненията и твърди, че клубът е финансово стабилен. Функционерите изтъкват, че ситуацията е различна от периода при предишното управление, когато Шефилд Юнайтед вече е бил санкциониран с отнемане на точки заради неизплатени трансфери. Настоящите управници обвиняват саудитския принц, че с публичните си действия вреди на клуба и на привържениците, докато те работят за устойчивото му бъдеще. От саудитска страна отговарят, че ако клубът наистина е толкова стабилен, а собствениците са толкова финансово обезпечени, както твърдят, дължимата сума може да бъде платена веднага и спорът да приключи.

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