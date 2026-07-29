Копенхаген отново се изпоти срещу украинците, но все пак продължи

Датският гранд ФК Копенхаген изпита сериозни трудности, за да отстрани Полися (Житомир) и да се класира за третия предварителен кръг на Лигата на конференциите. Скандинавците бяха направили драматично 3:3 при визитата си на съперника от Източна Европа миналата седмица, а сега стигнаха до успех с минимална разлика от 2:1, за да спечелят с 5:4 в общия резултат и да продължат напред.

На “Паркен” домакините имаха позитивно начало и в 27-ата минута поведоха чрез Мохамед Елиунуси, който се разписа след точно изпълнение на дузпа.

Датчаните обаче сами си направиха живота сложен и в 47-ата минута останаха с човек по-малко заради директния червен картон на Юносуке Сузуки. Въпреки това в 61-вата минута те направиха важна крачка към победата след попадение на Роберт, но трябваше да треперят до последно заради численото си изоставане. Също така и головете на чужд терен нямаха никаква стойност, така че два бързи гола на съперника можеха да пратят мача в продължения.

Страховете им бяха близо до сбъдване, тъй като в началото на добавеното време, в 93-тата минута, Микола Гайдучик върна украинците в срещата, но до края домакините се окопитиха и взеха ценната победа, която пък означаваше край на европейската кампания за съперника от Житомир.

В спор за място в плейофите ФК Копенхаген ще спори с някой измежду Дебрецен и Пюник (Ереван). Унгарците имат преднина от минималното 1:0 след първия мач в Централна Европа, а реваншът в Армения предстои в утрешния 30-и юли (четвъртък) от 19:00 часа българско време.



СНИМКА: fck.dk

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