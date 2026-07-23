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Тимът на Груев опитва да вземе английски национал

  • 23 юли 2026 | 13:56
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Тимът на Груев опитва да вземе английски национал

От Лийдс са започнали преговори за стража на Манчестър Сити - Джеймс Трафърд, съобщава “Скай Спортс”. Доскорошният английски национал е основна цел за вратарския пост, който е силно оголен след напускането на Карл Дарлоу, който премина в Манчестър Сити и Илан Мелие, който отиде в Арсенал. Тимът на Илия Груев иска да изпревари конкуренцията и бързо да завърши сделката за Трафорд, макар че интерес към него проявяват още от Нюкасъл и Астън Вила.

Самият вратар се завърна в Манчестър Сити едва през миналото лято, когато от “Етихад” платиха 31 милиона паунда на Бърнли. Той пристигна при “гражданите” с обещания за титулярна позиция, но седмици по-късно бе привлечен Джанлуиджи Донарума, който веднага се превърна в първи избор, а Трафърд седна на скамейката. Въпреки това Джеймс Трафърд бе част от състава на Англия на Световното първенство, завършило едва в неделя и на което "трите лъва" стигнаха до третото място.

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Снимки: Gettyimages

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