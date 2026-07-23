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Съотборник на Груев се мести в САЩ

  • 23 юли 2026 | 20:42
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Съотборник на Груев се мести в САЩ

Ню Инглънд Революшън финализира трансфера на крилото Джак Харисън от Лийдс, съобщава The Athletic в четвъртък. 29-годишният англичанин, който преди това е играл в Мейджър Сокър Лигата за Ню Йорк Сити през сезон 2016-17, ще се присъедини към Революшън като футболист с една от най-високите заплати в клуба. Харисън изкара втората половина на сезон 2025-26 под наем в отбора от Серия А Фиорентина, записвайки едно попадение и три асистенции в общо 15 мача.

Харисън записа 14 гола в 55 двубоя от редовния сезон с Ню Йорк Сити, преди да се завърне в Англия за периоди с Мидълзбро (2017-18), Лийдс Юнайтед (2018-23, 2025-26) и Евертън (2023-25). Той има 50 попадения и 42 голови подавания в 338 мача в кариерата си. Ню Инглънд има 26 точки и е на четвърто място в Източната конференция. Ню Ингланд Революшън се завърна към официалните мачове след паузата за Световното първенство по футбол с нулево равенство срещу гостуващия ФК Торонто в сряда вечер.

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Снимки: Gettyimages

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