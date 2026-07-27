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Три скока над 8.60 м! Тентоглу изравни гръцкия рекорд с 8.66 м

  • 27 юли 2026 | 13:48
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Милтиадис Тентоглу направи най-силната си серия в кариерата по време на гръцкия шампионат по лека атлетика във Волос в неделя вечер, като записа три опита над 8.60 метра. Тентоглу демонстрира страхотна форма още с първия си скок, който беше измерен на 8.52 метра.

Във втория кръг гръцкият атлет постигна 8.66 метра при нерегламентиран попътен вятър от 2,7 м/с, преди да повтори това митично за гръцката атлетика постижение при позволени от правилата условия в третия си опит.

Освен че е най-доброто постижение в света за сезона, Тентоглу добави един сантиметър към личния си рекорд от Европейското първенство по лека атлетика в Рим през 2024 г. Още по-значимо е, че 28-годишният състезател изравни легендарния национален рекорд на Луис Цатумас, който датира от 2007 г.

Тентоглу се доближи до така желания национален рекорд и в шестия кръг с опит от 8.64 метра, с което завърши една от най-великите серии в историята на скока на дължина.

Най-добри постижения в скока на дължина в Европа за всички времена

8.86 м (+1,9) – Роберт Емиян (СССР) – Цахкадзор 1987

8.71 м (з) – Себастиан Байер (ГЕР) – Торино 2009

8.66 м (+1,0) – Милтиадис Тентоглу (ГЪР) – Волос 2026

8.66 м (+1,6) – Луис Цатумас (ГЪР) – Каламата 2007

8.56 м – Яго Ламела (ИСП) – Маебаши 1999

8.56 м (+0,2) – Александър Менков (РУС) – Москва 2013

8.54 м (+0,9) – Луц Домбровски (ГДР) – Москва 1980

8.51 м (+1,7) – Грег Ръдърфорд (ВБР) – Чула Виста 2014

8.51 м (+1,0) – Симон Ехамер (ШВЕ) – Гьотцис 2026

8.49 м (+0,7) – Кристиан Райф (ГЕР) – Вайнхайм 2014

8.49 м (+1,3) – Божидар Саръбоюков (БЪЛ) – Пловдив 2026

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Снимки: Imago

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