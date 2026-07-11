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Николо Булега трябва да направи някои "жертви", за да премине в MotoGP

  • 11 юли 2026 | 10:25
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Николо Булега разкри, че е „близо“ до финализиране на споразумение, което ще го премести от Световния супербайк шампионат (WSBK) в MotoGP.

Италианският състезател, който се състезава този уикенд в кръга от WSBK на „Донингтън Парк“, е напът да си осигури титлата в шампионата за 2026 година, но бъдещето му все още не е решено. Смята се, че преминаване в MotoGP е най-вероятният сценарий за него.

„Мисля, че не мога да ви кажа много“, заяви Николо Булега по темата за преговорите си за 2027 г. след петъчните тренировки на „Донингтън Парк“.

„Смятам, че сме близо до ясна представа за бъдещето ми. Работим много усилено с моята агенция, за да се опитаме да намерим перфектното решение за мен в MotoGP през следващата година.

„Щастлив съм, защото става въпрос за MotoGP, но със сигурност, когато си новобранец, през първата година трябва да приемеш нещо, което може би топ пилотите не биха приели.

„Знаех, още преди да започна да говоря с отбори от MotoGP, че ако искам да направя тази стъпка, първата година ще трябва да направя някои жертви. Не говоря само за пари, а за всичко“, каза още Булега.

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Почти сигурно, ако премине в MotoGP, Булега ще стане част от отбора на VR46, където той ще си партнира с Фермин Алдегер. Самият Булега познава много добре новият 850-кубиков мотор на Дукати, тъй като именно той и Микеле Пиро са двамата пилоти, които изнасят основната тежест на неговото развитие по време на частните тестове.

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Снимки: Gettyimages

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