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  3. Националите до 18 години отново отстъпиха пред Белгия в проверка

Националите до 18 години отново отстъпиха пред Белгия в проверка

  • 8 юли 2026 | 10:33
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Националите до 18 години отново отстъпиха пред Белгия в проверка

Националният отбор на България за юноши до 18 години претърпя второ поражение в контрола за последните 24 часа. Тимът ни загуби от Белгия с 81:104 в проверка, изиграна в “Арена Ботевград”.

Преди ден националите до 18 години отстъпиха пред същия съперник със 75:94.

Отборът на Веселин Веселинов продължава с тренировките от подготовката си за Европейското първенство, Дивизия А, което ще бъде в Трентино (Италия) от 25 юли до 2 август. “Лъвчетата” са в група със съставите на Словения, Литва и Германия.

Снимка: ФИБА

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