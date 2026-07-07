Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Националите до 18 години загубиха от Белгия в контрола

Националите до 18 години загубиха от Белгия в контрола

  • 7 юли 2026 | 11:09
  • 201
  • 0
Националите до 18 години загубиха от Белгия в контрола

Националният отбор на България за юноши до 18 години допусна загуба в контрола, изиграна в “Арена Ботевград”. Тимът ни отстъпи на Белгия със 75:94.

Двата отбора ще се срещнат отново утре (7 юли) от 19:00 ч. в “Арена Ботевград”.

Селекцията на Веселин Веселинов се подготвя за участието си на Европейското първенство, Дивизия А, което ще бъде от 25 юли до 2 август в Трентино (Италия). 18-годишните “лъвчета” са в Група C на турнира със съставите на Германия, Литва и Словения.

Снимка: БФБаскетбол

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Официално: Янис Адетокунбо е ново попълнение на Маями Хийт

Официално: Янис Адетокунбо е ново попълнение на Маями Хийт

  • 6 юли 2026 | 23:12
  • 2385
  • 0
Монтана 2003 влиза директно в Еврокъп, Берое ще мине през квалификациите

Монтана 2003 влиза директно в Еврокъп, Берое ще мине през квалификациите

  • 6 юли 2026 | 22:58
  • 1000
  • 0
Везенков и компания окупираха идеалната петица на сезона в Гърция

Везенков и компания окупираха идеалната петица на сезона в Гърция

  • 6 юли 2026 | 22:57
  • 1675
  • 0
Ванеса Кокалова и Димана Костова в различна светлина пред камерата на Sportal.bg

Ванеса Кокалова и Димана Костова в различна светлина пред камерата на Sportal.bg

  • 6 юли 2026 | 21:54
  • 2622
  • 0
Николай Господинов: Победата дойде заради добрата ни игра в защита

Николай Господинов: Победата дойде заради добрата ни игра в защита

  • 6 юли 2026 | 21:28
  • 1968
  • 0
България "смаза" и Босна и Херцеговина на Европейското в Самоков

България "смаза" и Босна и Херцеговина на Европейското в Самоков

  • 6 юли 2026 | 19:42
  • 15347
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира европейските вечери в Баня Лука

Левски стартира европейските вечери в Баня Лука

  • 7 юли 2026 | 07:15
  • 19528
  • 75
Испания излъга Португалия с късен гол в „последния танц“ на Роналдо

Испания излъга Португалия с късен гол в „последния танц“ на Роналдо

  • 7 юли 2026 | 00:00
  • 88315
  • 590
Балогун не помогна на САЩ, безкрайно мотивираните белгийци нокаутираха тима на Почетино

Балогун не помогна на САЩ, безкрайно мотивираните белгийци нокаутираха тима на Почетино

  • 7 юли 2026 | 04:59
  • 73261
  • 137
Меси и Аржентина ще търсят достигането до 1/4-финалите срещу една от приятните изненади Египет

Меси и Аржентина ще търсят достигането до 1/4-финалите срещу една от приятните изненади Египет

  • 7 юли 2026 | 11:03
  • 587
  • 1
Епична битка, но Григор не издържа срещу корав британец в исторически мач на "Уимбълдън" пред погледа на Федерер

Епична битка, но Григор не издържа срещу корав британец в исторически мач на "Уимбълдън" пред погледа на Федерер

  • 6 юли 2026 | 22:20
  • 73908
  • 231
Кристиано: Тръгвам си с чиста съвест, преди мен Португалия не бе спечелила нищо

Кристиано: Тръгвам си с чиста съвест, преди мен Португалия не бе спечелила нищо

  • 7 юли 2026 | 03:51
  • 27721
  • 157