Националите до 18 години загубиха от Белгия в контрола

Националният отбор на България за юноши до 18 години допусна загуба в контрола, изиграна в “Арена Ботевград”. Тимът ни отстъпи на Белгия със 75:94.

Двата отбора ще се срещнат отново утре (7 юли) от 19:00 ч. в “Арена Ботевград”.

Селекцията на Веселин Веселинов се подготвя за участието си на Европейското първенство, Дивизия А, което ще бъде от 25 юли до 2 август в Трентино (Италия). 18-годишните “лъвчета” са в Група C на турнира със съставите на Германия, Литва и Словения.

Снимка: БФБаскетбол

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