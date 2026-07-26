Иван Кочев: Както играеш в контролите, по същия начин ще изглеждаш и в официалните мачове

Марица (Милево) надигра у дома Левски (Карлово) с 6:1 в приятелска среща.

Марица (Милево) громи Левски (Карлово)

Треньорът Иван Кочев коментира пред клубния сайт победата на отбора си.

„Не се нуждае от коментар дали съм доволен, или не. Внушителна победа, дори и аз съм изненадан от цифровото изражение. Постоянно повтарям, че искам да държим концентрация и отговорност и по време на контролите. Желанието ни е да сведем непредизвиканите грешки до минимум, да играем дисциплинирано. Доста години съм във футбола и нещата са ясни – както играеш в контролите, по същия начин ще изглеждаш и в официалните мачове. Не може днес да паднеш с 0:5, а утре изведнъж да се преобразиш и да побеждаваш с по 3:0… Има го, случва се, но е много малко вероятно и това е ясно на всички колеги. По време на сезона понякога има подценяване на противника. Казваш си – ще ги бием без да се постараем и… в крайна сметка губиш, защото не си се държал отговорно. Затова е важна тази концентрация, за която говоря. В нашия случай, следващата седмица играем последна контрола с дубъла на Локомотив Пловдив. Ами, както играем срещу тях, така ще влезем и в първенството. Затова всичко ще бъде насочено да се подготвим и за първия официален двубой срещу Димитровград“.

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