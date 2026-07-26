Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Марица (Милево)
  3. Иван Кочев: Както играеш в контролите, по същия начин ще изглеждаш и в официалните мачове

Иван Кочев: Както играеш в контролите, по същия начин ще изглеждаш и в официалните мачове

  • 26 юли 2026 | 14:45
  • 427
  • 0
Иван Кочев: Както играеш в контролите, по същия начин ще изглеждаш и в официалните мачове

Марица (Милево) надигра у дома Левски (Карлово) с 6:1 в приятелска среща.

Марица (Милево) громи Левски (Карлово)
Марица (Милево) громи Левски (Карлово)

Треньорът Иван Кочев коментира пред клубния сайт победата на отбора си.

„Не се нуждае от коментар дали съм доволен, или не. Внушителна победа, дори и аз съм изненадан от цифровото изражение. Постоянно повтарям, че искам да държим концентрация и отговорност и по време на контролите. Желанието ни е да сведем непредизвиканите грешки до минимум, да играем дисциплинирано. Доста години съм във футбола и нещата са ясни – както играеш в контролите, по същия начин ще изглеждаш и в официалните мачове. Не може днес да паднеш с 0:5, а утре изведнъж да се преобразиш и да побеждаваш с по 3:0… Има го, случва се, но е много малко вероятно и това е ясно на всички колеги. По време на сезона понякога има подценяване на противника. Казваш си – ще ги бием без да се постараем и… в крайна сметка губиш, защото не си се държал отговорно. Затова е важна тази концентрация, за която говоря. В нашия случай, следващата седмица играем последна контрола с дубъла на Локомотив Пловдив. Ами, както играем срещу тях, така ще влезем и в първенството. Затова всичко ще бъде насочено да се подготвим и за първия официален двубой срещу Димитровград“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Краси Бислимов: Има резултат от проведената подготовка

Краси Бислимов: Има резултат от проведената подготовка

  • 26 юли 2026 | 09:14
  • 2382
  • 1
Треньорът на Монтана: Яд ме е, че не спечелихме

Треньорът на Монтана: Яд ме е, че не спечелихме

  • 26 юли 2026 | 09:11
  • 2255
  • 5
Трио от Черно море се завръща за варненското дерби

Трио от Черно море се завръща за варненското дерби

  • 26 юли 2026 | 09:06
  • 4166
  • 0
Отново е време за дербито на Варна!

Отново е време за дербито на Варна!

  • 26 юли 2026 | 08:00
  • 12599
  • 33
Юбилейният дух води Локомотив (Пд) към първи точки срещу Септември

Юбилейният дух води Локомотив (Пд) към първи точки срещу Септември

  • 26 юли 2026 | 07:30
  • 8044
  • 8
Отрязаха Лудогорец за национал на Сирия

Отрязаха Лудогорец за национал на Сирия

  • 26 юли 2026 | 02:06
  • 12722
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски: "Синята" публика е над дребните сплетни, отново изнесе урок по човечност

Левски: "Синята" публика е над дребните сплетни, отново изнесе урок по човечност

  • 26 юли 2026 | 11:19
  • 17448
  • 91
Отново е време за дербито на Варна!

Отново е време за дербито на Варна!

  • 26 юли 2026 | 08:00
  • 12599
  • 33
Никола Цолов със силно състезание и точки в Унгария

Никола Цолов със силно състезание и точки в Унгария

  • 26 юли 2026 | 13:29
  • 18389
  • 12
Гран При на Унгария във Формула 1, Верстапен изпревари Хамилтън (следете на живо)

Гран При на Унгария във Формула 1, Верстапен изпревари Хамилтън (следете на живо)

  • 26 юли 2026 | 16:10
  • 4639
  • 0
Юбилейният дух води Локомотив (Пд) към първи точки срещу Септември

Юбилейният дух води Локомотив (Пд) към първи точки срещу Септември

  • 26 юли 2026 | 07:30
  • 8044
  • 8
Джошуа оцеля след два нокдауна и вече гледа към дългоочаквания бой с Фюри

Джошуа оцеля след два нокдауна и вече гледа към дългоочаквания бой с Фюри

  • 26 юли 2026 | 03:56
  • 50484
  • 25