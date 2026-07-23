Иван Кочев е доволен от футболистите си

Марица (Милево) спечели гостуването си на Ботев II (Пловдив) с 1:0 в приятелска среща.

Марица (Милево) победи дубъла на Ботев (Пловдив)

Пред клубния сайт, старши треньорът Иван Кочев коментира успеха.

„И в тази контрола това, което ме радва, е желанието на играчите. Знаете като цяло каква е нагласата за контролите – да минат, за да дойдат официалните мачове. Но това старание и дисциплина при нас е похвално. Продължаваме да работим, остават ни още две контроли, в които ще доизграждаме облика ни. Всичко върви по план и ще бъдем готови за старта на сезона“.

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