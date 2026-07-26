Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Даниеле Сантарели хвали Бразилия: Зе Роберто е като професор за мен

Даниеле Сантарели хвали Бразилия: Зе Роберто е като професор за мен

  • 26 юли 2026 | 08:18
  • 642
  • 0

Наставникът на Турция Даниеле Сантарели коментира предстоящия финал във Волейболната лига на нациите срещу Бразилия и отдаде почит на Жозе Роберто Гимараеш и южноамериканската школа.

В навечерието на финала на Волейболната лига на нациите между Турция и Бразилия, Даниеле Сантарели изрази възхищението си от южноамериканския национален отбор и неговия треньор Жозе Роберто Гимараеш в интервю за „ТРТ Спор“.

Турция на финал във VNL
Турция на финал във VNL

Турция достигна до заключителния сблъсък, след като надделя над Китай с 3:0, докато Бразилия елиминира Италия след тайбрек. Сантарели подчерта най-вече постоянството, което южноамериканският тим е изградил през годините, дори в моменти, белязани от важни отсъствия.

Бразилия и Турция в битка за титлата във Волейболната Лига на нациите
Бразилия и Турция в битка за титлата във Волейболната Лига на нациите
„Бразилия винаги е там. Във всеки турнир и всеки сезон успява да остане на върха. Дори когато една или две важни състезателки са контузени, отборът продължава да се състезава на най-високо ниво. Това е наистина невероятен тим. Те нямат център като Жулия Кудиес и една от най-добрите волейболистки в света – Габи. Имаха проблеми с някои състезателки, но въпреки това никога не се предадоха“, заяви той.

След това италианският специалист разшири темата, засягайки спортната култура, развита от бразилския волейбол: „През последните двадесет или тридесет години, откакто започнах да следя волейбола, културата на победата и манталитетът, които са създали, са наистина невероятни.“

Бразилия детронира Италия и е на финал в Лигата на нациите
Бразилия детронира Италия и е на финал в Лигата на нациите

Особено силни думи бяха отправени към Жозе Роберто Гимараеш, един от най-титулуваните треньори в международния волейбол: „Зе е като професор за мен. Той винаги дава най-доброто от себе си за състезателките и за отбора. Изпитвам огромно уважение към волейбола, който Бразилия показва.“

Сантарели очаква равностоен финал на високо ниво: „Вярвам, че ще бъде невероятен финал. И двата отбора преминаха през трудни моменти в този турнир и трябваше да се справят с проблеми. И двата тима обаче изиграха отлична Волейболна лига на нациите и заслужиха да стигнат до финала. Ще бъде наистина много труден мач. Знаем, че Бразилия е силен отбор и изпитвам голямо уважение към него.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

И България U16 с бронз на Балканиадата

И България U16 с бронз на Балканиадата

  • 25 юли 2026 | 20:42
  • 769
  • 0
Бразилия и Турция в битка за титлата във Волейболната Лига на нациите

Бразилия и Турция в битка за титлата във Волейболната Лига на нациите

  • 25 юли 2026 | 20:32
  • 4040
  • 0
Мелиса Варгас: Очаквам много напрегнат мач и борба точка за точка срещу Бразилия

Мелиса Варгас: Очаквам много напрегнат мач и борба точка за точка срещу Бразилия

  • 25 юли 2026 | 18:08
  • 983
  • 0
Захари Згуров и Георги Антов: Мястото ни на върха не е случайно

Захари Згуров и Георги Антов: Мястото ни на върха не е случайно

  • 25 юли 2026 | 16:51
  • 693
  • 0
Анна Данези: Ще се опитаме да съберем цялата си енергия и да спечелим медал

Анна Данези: Ще се опитаме да съберем цялата си енергия и да спечелим медал

  • 25 юли 2026 | 16:43
  • 729
  • 0
Юлия Бергман: Вярвахме от първата точка, че можем да спечелим този мач

Юлия Бергман: Вярвахме от първата точка, че можем да спечелим този мач

  • 25 юли 2026 | 16:32
  • 870
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Джошуа оцеля след два нокдауна и вече гледа към дългоочаквания бой с Фюри

Джошуа оцеля след два нокдауна и вече гледа към дългоочаквания бой с Фюри

  • 26 юли 2026 | 03:56
  • 33341
  • 12
Отново е време за дербито на Варна!

Отново е време за дербито на Варна!

  • 26 юли 2026 | 08:00
  • 5297
  • 6
Юбилейният дух води Локомотив (Пд) към първи точки срещу Септември

Юбилейният дух води Локомотив (Пд) към първи точки срещу Септември

  • 26 юли 2026 | 07:30
  • 2893
  • 1
Ще се върне ли на върха световният шампион във Формула 1

Ще се върне ли на върха световният шампион във Формула 1

  • 26 юли 2026 | 08:13
  • 4393
  • 0
Левски обърна Локомотив (София), новите попълнения поведоха "сините" към успеха

Левски обърна Локомотив (София), новите попълнения поведоха "сините" към успеха

  • 25 юли 2026 | 23:10
  • 139047
  • 507
Ситуацията с Винисиус Жуниор навлиза в деликатна фаза

Ситуацията с Винисиус Жуниор навлиза в деликатна фаза

  • 26 юли 2026 | 10:14
  • 2312
  • 0