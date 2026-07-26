Даниеле Сантарели хвали Бразилия: Зе Роберто е като професор за мен

Наставникът на Турция Даниеле Сантарели коментира предстоящия финал във Волейболната лига на нациите срещу Бразилия и отдаде почит на Жозе Роберто Гимараеш и южноамериканската школа.

В навечерието на финала на Волейболната лига на нациите между Турция и Бразилия, Даниеле Сантарели изрази възхищението си от южноамериканския национален отбор и неговия треньор Жозе Роберто Гимараеш в интервю за „ТРТ Спор“.

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Турция достигна до заключителния сблъсък, след като надделя над Китай с 3:0, докато Бразилия елиминира Италия след тайбрек. Сантарели подчерта най-вече постоянството, което южноамериканският тим е изградил през годините, дори в моменти, белязани от важни отсъствия.

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„Бразилия винаги е там. Във всеки турнир и всеки сезон успява да остане на върха. Дори когато една или две важни състезателки са контузени, отборът продължава да се състезава на най-високо ниво. Това е наистина невероятен тим. Те нямат център като Жулия Кудиес и една от най-добрите волейболистки в света – Габи. Имаха проблеми с някои състезателки, но въпреки това никога не се предадоха“, заяви той.

След това италианският специалист разшири темата, засягайки спортната култура, развита от бразилския волейбол: „През последните двадесет или тридесет години, откакто започнах да следя волейбола, културата на победата и манталитетът, които са създали, са наистина невероятни.“

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Особено силни думи бяха отправени към Жозе Роберто Гимараеш, един от най-титулуваните треньори в международния волейбол: „Зе е като професор за мен. Той винаги дава най-доброто от себе си за състезателките и за отбора. Изпитвам огромно уважение към волейбола, който Бразилия показва.“

Сантарели очаква равностоен финал на високо ниво: „Вярвам, че ще бъде невероятен финал. И двата отбора преминаха през трудни моменти в този турнир и трябваше да се справят с проблеми. И двата тима обаче изиграха отлична Волейболна лига на нациите и заслужиха да стигнат до финала. Ще бъде наистина много труден мач. Знаем, че Бразилия е силен отбор и изпитвам голямо уважение към него.“

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