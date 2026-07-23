Краев: Имахме по-голямо желание за победа от Лудогорец

Националът и халф на Апоел (Тел Авив) Андриан Краев бе доволен от победата на тима му с 2:0 над Лудогорец в Лигата на конференциите. Полузащитникът смята тимът му е показал по-голямо желание за успех, но според него битката не е приключена и в Разград ще бъде тежък двубой за израелците.

Лудогорец изправен до стената след тежка вечер в Европа

“Бяхме по-компактни. Имахме повече желание - бяхме по-нахъсани. Изпуснахме и шансове. Предстои да довършим работата в Разград, но подхождаме с уважение към Лудогорец. Феновете са нашата сила. Можем да съжаляваме, че не играем в Тел Авив, защото може би 30 000 щяха да дойдат и да е още по-голяма лудница. Очаквам тотално различен мач. Лудогорец няма какво да губи. Ние трябва да подходим умно и да запазим вратата си суха в първите минути. Ние възвръщаме този клуб към славата му и това ни мотивира. Следя Левски, пожелавам успех в Румъния и мисля, че ще успеят, Направиха много качествен отбор”, каза Краев.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google