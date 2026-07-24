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  3. Лудогорец се прибра след загубата от Апоел

Лудогорец се прибра след загубата от Апоел

  • 24 юли 2026 | 03:53
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Лудогорец се прибра в България след тежката загуба от Апоел (Тел Авив) с 0:2 в първия мач от втория предварителен кръг на Лигата на конференциите.

Лудогорец изправен до стената след тежка вечер в Европа
Лудогорец изправен до стената след тежка вечер в Европа

Разградчани кацнаха във Варна малко преди 4:00 часа българско време след полет от Дебрецен продължил малко над един час.

Райс каза на какво се дължат катастрофалната игра и резултат на Лудогорец
Райс каза на какво се дължат катастрофалната игра и резултат на Лудогорец

За Лудогорец сега предстои гостуване на новака Дунав (Русе) на 27-и юли (понеделник) от 19:00 часа в срещата от втория кръг на родната efbet Лига Реваншът в Разград срещу Апоел пък е на 30-и юли (четвъртък) от 21:00 часа.

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