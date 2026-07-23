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"Sportal Fight Club": Христиан Господинов за успеха на Световната купа по киокушин

  • 23 юли 2026 | 20:46
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Каратеката Христиaн Господинов гостува в "Sportal Fight Club" за първи път, след като спечели титла на Световната купа по карате киокушин за юноши във Варна, която се проведе на 7-и юли във Варна.

Бургазлията триумфира в категория до 75 килограма при юношите до 17 години с четири поредни успеха на татмито. Финалът предложи изцяло български сблъсък, тъй като Господинов се изправи срещу Денислав Илиев. В студиото ни Господинов сподели, че поддържа приятелски отношения с Илиев и двамата тренират заедно редовно, но това не пречи на съперничеството им на татамито.

Младият спортист сподели и как е започнал пътя си в бойните изкуства и какво го е задържало в залата по карате киокушин.

Вижте цялото интервю с Господинов, в което той разказва за ежедневието си като състезател и ученик, конкуренцията в лицето на бойците от Казахстан и Полша, както и повече детайли около успеха му на Световната купа:

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