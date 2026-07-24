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Всички бойци са в категория за UFC Абу Даби

  • 24 юли 2026 | 10:18
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Всички бойци са в категория за UFC Абу Даби

Магомед Анкалаев и Богдан Гусков преминаха успешно през официалния кантар в петък преди основния си двубой в полутежка категория на събитието UFC Fight Night 282 в Абу Даби.

Официалното претегляне за галавечерта се проведе в петък в хотела домакин на остров Яс, Абу Даби, като всички бойци покриха своите категории.

Сред участниците в събитието, което ще се състои в събота в „Етихад Арена“, бяха и главните действащи лица в полутежка категория – Магомед Анкалаев (21-2-1 в ММА, 12-2-1 в UFC) и Богдан Гусков (18-3-1 в ММА, 4-1-1 в UFC. Тяхната среща е предвидена да се проведе в пет рунда.

И двамата бойци от основния двубой се справиха перфектно със задачата си, а останалите 24 атлети от картата последваха примера им. Всички 26 участници изпълниха договорните си задължения на кантара, с което всички 13 планирани срещи бяха официално потвърдени.

Пълните резултати от претеглянето за основната карта на UFC Fight Night 282 включват:

Стийв Ерцег 56.7 кг. - Рамазонбек Темиров 56.7 кг.
Ислам Дулатов 77.5 кг. - Уелингтън Търман 77.1 кг.
Магомед Зайнуков 70.2 кг. - Дамиан Рзепечки 70.2 кг.
Ризван Куниев 120.4 кг. - Тайрел Форчън 117 кг.
Абубакар Чагаев 77.5 кг. - Сайгид Изахмаев 77.5 кг.

Основната карта започва в 19:00 часа българско време.

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