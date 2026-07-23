Магомед Анкалаев: Загубата на титлата от Алекс Перейра беше най-лошият ден в живота ми

Магомед Анкалаев е готов за по-светли дни след един от най-мрачните периоди в кариерата си.

Бившият шампион на UFC в лека тежка категория ще направи първото си влизане в октагона за 2026 г., когато ще се изправи срещу Богдан Гусков, който пък прие двубоя с кратко предизвестие. Срещата ще бъде главен двубой на галавечерта UFC Абу Даби в събота. Това ще е първият двубой за Анкалаев, откакто загуби титлата си от Алекс Перейра с нокаут за 80 секунди в реванша им на UFC 320 през август.

Преди завръщането си Анкалаев разсъждава върху загубата от „Поатан“.

„Мога да кажа, че това трябва да е бил най-лошият ден в живота ми“, заяви Анкалаев пред „ММА Файтинг“ чрез руски преводач. „Загубих битката, загубих пояса и ми беше наистина трудно да се върна. Но времето мина, работата е свършена и се завръщам като различен човек.“

„Мисля, че този път хората ще видят един напълно различен боец.“

Загубата за Анкалаев беше едва втората в кариерата му и прекъсна невероятна серия от 14 мача без поражение, която включваше и шампионска победа над Перейра на UFC 313 през март 2025 г.

Анкалаев си е позволил да тъгува за резултата срещу Перейра в продължение на няколко седмици, но след това е осъзнал, че трябва да се върне в залата с надеждата отново да усети вкуса на победата.

„Не отне твърде дълго“, каза Анкалаев. „Около месец бях разочарован от себе си и не можех да се накарам да се върна в залата и други подобни неща. Но след това се съвзех, върнах се в залата и мисля, че съм в най-добрата форма, в която някога съм бил. Най-добрата форма в живота ми.“

„Определено беше подходящият момент да претърпя тази загуба. Както си спомняте, първата ми загуба в UFC също беше ужасна, но се завърнах и доминирах толкова дълго време. Така че мисля, че ще видим това отново. Имах нужда от тази загуба, за да ме върне на земята и след това да започна да се изкачвам отново нагоре.“

Гусков заменя контузения Халил Раунтри, след като първоначално имаше насрочен реванш с Ян Блахович на UFC Белград седмица по-късно. Гусков постигна равенство с бившия шампион на UFC 323 през декември и влиза в първия си главен мач в UFC със серия от пет двубоя без загуба.

Анкалаев споделя, че са му били предложени няколко имена, включително боец от тежка категория, но нито едно от тях не се е осъществило, затова е благодарен, че Гусков е приел възможността да се изправи срещу него.

„Какво мога да кажа за Богдан? Той е страхотен пич“, каза Анкалаев. „Той е страхотен пич. Искам да кажа, че и той можеше да откаже и щях да остана без двубой.“

„Така че той спаси битката за мен, за което съм много благодарен, и мисля, че е страхотен пич, че го направи.“

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