Дейна Уайт: Ще имаме нови звезди, но никога няма да има друг като Конър Макгрегър

Според изпълнителния директор на UFC Дейна Уайт, Конър Макгрегър е единствен по рода си суперзвезда за организацията.

Конър Макгрегър предефинира какво означава да си суперзвезда в UFC и неговото ниво на слава и успех никога няма да бъде повторено. Това е мнението на Дейна Уайт, който определи Макгрегър като уникална звезда, достигнала нови висоти в кариерата си. Уайт смята, че е трудно да си представим някой да се доближи до постиженията на ирландеца в най-силните му години.

В октагона Макгрегър влезе в историята като първия едновременен шампион на UFCв две различни категории. Освен това той се превърна в най-голямата атракция, поставяйки рекорди за приходи от билети и най-продавани платени събития (PPV) в историята на компанията.

Въпреки че е невъзможно да се предвиди бъдещето или кой би могъл да оспори тези рекорди, Уайт е категоричен, че Макгрегър е толкова уникален, че не може да си представи някой да се сравнява с „Прословутия“.

„Той направи революция в света на спорта, не само в UFC“, заяви Уайт в подкаста „Дъ Пивот“. „Гледам на него като на еднорог. Хората постоянно ме питат: „Кой е следващият Конър Макгрегър?“. Никога няма да има друг Конър Макгрегър.“

„Времето, мястото и начинът, по който той навлезе в спорта... Ще има други суперзвезди, но никога няма да има друг Конър.“

Завръщането на Макгрегър в октагона след петгодишно отсъствие доказа, че звездната му сила все още е налице. Събитието UFC 329 привлече огромен зрителски интерес към „Парамаунт+“, въпреки че ирландецът претърпя тежка контузия в коляното, която прекрати мача му само 69 секунди след началото.

В момента Макгрегър се подготвя за операция на коляното, но обеща да се завърне отново в ж, като се надява да се бие още следващото лято.

На ирландеца му остава само един мач по настоящия му договор с UFC. Изпълнението на това задължение веднага ще го превърне в най-желания свободен агент в историята на смесените бойни изкуства. Малко вероятно е обаче UFC да позволи на Макгрегър просто да си тръгне, без да направи всичко възможно да го задържи в редиците си.

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