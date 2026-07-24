Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Дейна Уайт: Ще имаме нови звезди, но никога няма да има друг като Конър Макгрегър

Дейна Уайт: Ще имаме нови звезди, но никога няма да има друг като Конър Макгрегър

  • 24 юли 2026 | 08:26
  • 486
  • 0
Дейна Уайт: Ще имаме нови звезди, но никога няма да има друг като Конър Макгрегър

Според изпълнителния директор на UFC Дейна Уайт, Конър Макгрегър е единствен по рода си суперзвезда за организацията.

Конър Макгрегър предефинира какво означава да си суперзвезда в UFC и неговото ниво на слава и успех никога няма да бъде повторено. Това е мнението на Дейна Уайт, който определи Макгрегър като уникална звезда, достигнала нови висоти в кариерата си. Уайт смята, че е трудно да си представим някой да се доближи до постиженията на ирландеца в най-силните му години.

В октагона Макгрегър влезе в историята като първия едновременен шампион на UFCв две различни категории. Освен това той се превърна в най-голямата атракция, поставяйки рекорди за приходи от билети и най-продавани платени събития (PPV) в историята на компанията.

Въпреки че е невъзможно да се предвиди бъдещето или кой би могъл да оспори тези рекорди, Уайт е категоричен, че Макгрегър е толкова уникален, че не може да си представи някой да се сравнява с „Прословутия“.

„Той направи революция в света на спорта, не само в UFC“, заяви Уайт в подкаста „Дъ Пивот“. „Гледам на него като на еднорог. Хората постоянно ме питат: „Кой е следващият Конър Макгрегър?“. Никога няма да има друг Конър Макгрегър.“

„Времето, мястото и начинът, по който той навлезе в спорта... Ще има други суперзвезди, но никога няма да има друг Конър.“

Завръщането на Макгрегър в октагона след петгодишно отсъствие доказа, че звездната му сила все още е налице. Събитието UFC 329 привлече огромен зрителски интерес към „Парамаунт+“, въпреки че ирландецът претърпя тежка контузия в коляното, която прекрати мача му само 69 секунди след началото.

В момента Макгрегър се подготвя за операция на коляното, но обеща да се завърне отново в ж, като се надява да се бие още следващото лято.

На ирландеца му остава само един мач по настоящия му договор с UFC. Изпълнението на това задължение веднага ще го превърне в най-желания свободен агент в историята на смесените бойни изкуства. Малко вероятно е обаче UFC да позволи на Макгрегър просто да си тръгне, без да направи всичко възможно да го задържи в редиците си.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Магомед Анкалаев: Загубата на титлата от Алекс Перейра беше най-лошият ден в живота ми

Магомед Анкалаев: Загубата на титлата от Алекс Перейра беше най-лошият ден в живота ми

  • 23 юли 2026 | 21:06
  • 1489
  • 0
"Sportal Fight Club": Христиан Господинов за успеха на Световната купа по киокушин

"Sportal Fight Club": Христиан Господинов за успеха на Световната купа по киокушин

  • 23 юли 2026 | 20:46
  • 1648
  • 0
Тайсън Фюри с 12 килограма по-лек от Мариуш Вах

Тайсън Фюри с 12 килограма по-лек от Мариуш Вах

  • 23 юли 2026 | 19:54
  • 2919
  • 0
Непобеден боксьор ще съди IBF

Непобеден боксьор ще съди IBF

  • 23 юли 2026 | 13:37
  • 1488
  • 0
Канело Алварес с нова дата за завръщането му

Канело Алварес с нова дата за завръщането му

  • 23 юли 2026 | 13:22
  • 626
  • 0
Гейбъл Стивсън се завръща към борбата на събитието RAF 12

Гейбъл Стивсън се завръща към борбата на събитието RAF 12

  • 23 юли 2026 | 13:07
  • 695
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА не се даде срещу Карабах, всичко ще се реши в София

ЦСКА не се даде срещу Карабах, всичко ще се реши в София

  • 23 юли 2026 | 20:55
  • 122054
  • 675
Арда и Славия откриват кръга със сблъсък в Кърджали

Арда и Славия откриват кръга със сблъсък в Кърджали

  • 24 юли 2026 | 07:17
  • 4747
  • 10
Лудогорец изправен до стената след тежка вечер в Европа

Лудогорец изправен до стената след тежка вечер в Европа

  • 23 юли 2026 | 23:27
  • 76856
  • 233
Янев изненада с коментар за това как ЦСКА успя да неутрализира Карабах

Янев изненада с коментар за това как ЦСКА успя да неутрализира Карабах

  • 23 юли 2026 | 21:31
  • 56982
  • 107
Райс каза на какво се дължат катастрофалната игра и резултат на Лудогорец

Райс каза на какво се дължат катастрофалната игра и резултат на Лудогорец

  • 23 юли 2026 | 23:49
  • 27556
  • 40
Гимараеш се е разбрал с Арсенал, но Нюкасъл ще отхвърли офертата

Гимараеш се е разбрал с Арсенал, но Нюкасъл ще отхвърли офертата

  • 24 юли 2026 | 06:14
  • 6741
  • 0